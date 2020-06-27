Facebook面對杯葛潮　宣布禁止涉仇恨言論廣告

社交媒體Facebook被指應對旗下平台內的仇恨言論不力，惹來多家公司杯葛，暫停投放廣告，創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）6月26日宣布推出補救措施，包括禁止煽動仇恨的廣告，和標籤可能違反守則的內容。

朱克伯格表示，Facebook會禁止任何聲稱特定種族、宗教、性取向或移民資格人士威脅個人安全或健康的廣告。

Facebook被批評縱容歧視和仇恨等內容，因而被多個品牌杯葛。（AP）

他亦指，該公司會標籤政治人物具新聞性但違規的帖文，連美國總統特朗普（Donald Trump）的內容亦不例外。Facebook會採取更多措施，打擊針對選舉的不實資訊，包括開始向選舉相關的內容加入標籤，引導用戶接觸國家和地方選舉官員提供的正確消息。

Facebook同時會刪除所有鼓吹暴力或遏制投票的內容，並在美國大選舉行前72小時開始增加執法，朱克伯格稱，新措施是應對美國目前面對的難題及如何影響大家。

Three weeks ago, I committed to reviewing our policies ahead of the 2020 elections. That work is ongoing, but today I... Posted by Mark Zuckerberg on Friday, 26 June 2020

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月死於警暴後，當地民權組織發起「停止用仇恨賺錢」（Stop Hate for Profit）運動，指Facebook和旗下的Instagram及WhatsApp一直容許種族歧視、暴力及不實資訊在平台氾濫，因此呼籲各家企業杯葛在Facebook投放廣告，結果獲全球近100個品牌參與，包括美國流動電話營造商Verizon、雪糕品牌Ben & Jerry's、服裝品牌The North Face及Patagonia等。