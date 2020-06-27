Facebook面對杯葛潮　宣布禁止涉仇恨言論廣告

社交媒體Facebook被指應對旗下平台內的仇恨言論不力，惹來多家公司杯葛，暫停投放廣告，創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）6月26日宣布推出補救措施，包括禁止煽動仇恨的廣告，和標籤可能違反守則的內容。
朱克伯格表示，Facebook會禁止任何聲稱特定種族、宗教、性取向或移民資格人士威脅個人安全或健康的廣告。
Facebook被批評縱容歧視和仇恨等內容，因而被多個品牌杯葛。（AP）
他亦指，該公司會標籤政治人物具新聞性但違規的帖文，連美國總統特朗普（Donald Trump）的內容亦不例外。Facebook會採取更多措施，打擊針對選舉的不實資訊，包括開始向選舉相關的內容加入標籤，引導用戶接觸國家和地方選舉官員提供的正確消息。
Facebook同時會刪除所有鼓吹暴力或遏制投票的內容，並在美國大選舉行前72小時開始增加執法，朱克伯格稱，新措施是應對美國目前面對的難題及如何影響大家。
Three weeks ago, I committed to reviewing our policies ahead of the 2020 elections. That work is ongoing, but today I...Posted by Mark Zuckerberg on Friday, 26 June 2020
美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月死於警暴後，當地民權組織發起「停止用仇恨賺錢」（Stop Hate for Profit）運動，指Facebook和旗下的Instagram及WhatsApp一直容許種族歧視、暴力及不實資訊在平台氾濫，因此呼籲各家企業杯葛在Facebook投放廣告，結果獲全球近100個品牌參與，包括美國流動電話營造商Verizon、雪糕品牌Ben & Jerry's、服裝品牌The North Face及Patagonia等。