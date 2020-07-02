華府警告美國企業　提醒其供應鏈或參與違反中國人權

美國國務院7月1日聯同商務部、財政部及國土安全部向當地企業發出警告，指其供應鏈或有參與違反人權的行為，包括在新疆及中國其他地方實施強制勞動。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的聲明中提到，中共自2017年起加強有系統地打壓維吾爾及其他穆斯林少數族裔，包括大規模任意拘留和強制勞工。而且有關措施並不只限於新疆，而是透過中國政府協調，在民營製造商發生同樣情況。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）認為，中國持續向新疆少數人士剝削人權，當中包括實施反烏托邦式監視和卑劣地推行強制勞工。而商務部早前曾公布37間中國企業實體名單，指它們涉嫌參與有關行為，因此限制名單上的實體出口及轉口美國產品到指定組織。

China continues to commit brutal human rights abuses against ethnic minorities from Xinjiang, including operating dystopian surveillance systems and employing the contemptible practice of forced labor. https://t.co/xD7jlvrEUv — Sec. Wilbur Ross (@SecretaryRoss) July 1, 2020

彭博新聞（Bloomberg News）引述兩名消息人士報道，美國政府準備推出拖延已久的制裁措施，懲罰涉事中國官員，估計以囚禁和迫害新疆少數民族的中共官員為目標。不過消息人士沒透露實際針對目標及推行日期。