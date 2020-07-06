【新冠肺炎・疫情】美國逾287萬人染疫　佛州確診病例突破20萬

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,139萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少53萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月6日上午7時33分，全球確診個案新增103,642宗，累計11,398,501宗。死亡個案新增1,905宗，累計533,343宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月6日上午7時33分，美國確診個案新增36,226宗，累計2,876,143宗。死亡個案增加215宗，累計維持在129,891宗。全國目前已有逾90萬人康復、逾3,551萬人接受病毒檢測。

在疫情嚴重的佛羅里達州，7月5日的單日新增病例錄得10,059萬宗，雖然較4日創記錄的11,458宗為少，但令該州確診個案累計突破20萬宗。佛州在不足兩周內，確診病例由10萬宗急升至20萬宗；對比之前用3個月時間，確診病例突破10萬宗。

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印度：衞生部7月5日公布，確診個案新增24,850宗，累計增至673,165宗。這是該國新增個案創單日新高，以及連續3天增逾2萬宗。死亡個案新增613宗，累計增至19,268宗。康復人數累計409,082人。

德國：羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）7月5日公布數據顯示，德國確診病例新增239個，累計增至196,335個；死亡病例新增2個，累計增至9,012個。

巴西：衞生部7月5日公布，該國新增26,051宗確診個案，增至1,603,055宗。死亡個案新增602宗，累計增至64,867宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

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日本：日本放送協會報道，根據東京都政府消息，東京都7月5日確認當地有111宗新增確診個案，累計增至6,765宗。這是當地連續第4天單日錄得超過100宗確診個案。

韓國：7月5日公布單日新增61宗個案，累計增至13,091宗。這是該國連續3天新增個案逾60宗，當中43宗是本土個案，18宗是外地輸入個案。死亡個案同日未有增加，累計維持283宗。康復並解除隔離人數累計11,832人。

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印尼：衞生部7月5日公布，該國確診個案新增1,607宗，累計增至63,749宗。死亡個案新增82宗，累計增至3,171宗。這天的新增死亡個案創單日新高。

俄羅斯：7月5日公布新增6,736宗確診個案，累計增至681,251宗。死亡個案新增134宗，累計增至10,161宗。

南非：衞生部7月4日公布，該國新增10,853宗確診個案，累計增至177,124宗。這天的新增確診個案創單日新高。死亡個案新增74宗，累計增至3,026宗。