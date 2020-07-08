【中印衝突】印媒：王毅與印度高官5日晚通話是由北京主動提出

中印邊界問題中方特別代表、國務委員兼外交部長王毅同印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）7月5日通電話，兩軍一線部隊7月6日開始在加勒萬河谷（Galwan Valley）脱離接觸，局勢有所緩和。印媒披露了通話背後的故事。

《印度快報》7月8日報道稱，這次特別代表級別的會談是北京發起的，中方還提議啟動其他渠道，以解決加勒萬河谷事件後的緊張局勢。

但是印方認為，包括中印邊境事務磋商與協調工作機制（WWCC）在內的外交和軍事渠道是緩和局勢的適當途徑。

然而北京堅持舉行特別代表級別的會談，之後，王毅和多瓦爾的會晤得以被安排進行。因為新德里也認為，在較低級別做出的任何承諾都可能有局限性。

報道指出，印度與王毅接觸的另一個因素是，由於他在2018年成為國務委員，所以權力更大。

報道還強調，在2017年的洞朗（Doklam）危機中，當時王毅只是外交部長，他當時的強硬態度據說是他後來被提拔的原因之一。顯然，與王毅接觸是有價值的。

據悉，在中印邊境對峙持續之際，王毅和多瓦爾7月5日通話。這次通話，的確緩和了前線地面局勢，雙方的一線部隊開始從加勒萬河谷等地後撤，並建立緩衝區。

不過，對比中印兩方關於這次通話的聲明，可以看出，中方的聲明更加強硬。中方的聲明除了通報雙方達成了共識之外，還指出王毅在通話中強調，前不久中印邊界西段發生加勒萬河谷事件的是非曲直十分清楚，中方將繼續有力捍衛自身領土主權，維護邊境地區和平安寧。

而印度方面的聲明並沒有這樣直白的指控和強硬言論，只是通報了雙方的共識。而據《印度斯坦時報》7月7日報道稱，談話持續了大約兩個小時。對於誰應該為對峙和6月15日的暴力事件負責，各方存在分歧。