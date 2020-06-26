【飲食熱話】河豚含劇毒為何仍大受歡迎？揭開雞泡魚料理美味秘密

大家都知道魚類可以為我們人體提供蛋白質，而很多人也喜歡吃魚。而其中有一種魚味道非常鮮美，那就是河豚。河豚因其含有劇毒，一般烹飪者不專業的話，是很容易引起人體中毒的，市場上也曾明確規定禁止河豚買賣，因此除了在日本幾乎沒有國家可以吃到河豚。結合上述種種原因，讓河豚肉蒙上了一層神秘的面紗，讓許多人趨之若鶩的前往日本，品嚐其絕美的風味。

河豚的毒在哪部位？（點擊下圖看清！）

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河豚的種類

其實河豚的種類將近500多種，只有20多種可供食用，其中最為鮮美的當屬「虎河豚」，也最為高級。而以養殖方式來分類河豚的話，可以分為人工養殖河豚、野生魚苗經人工養殖河豚、純野生河豚三種，而人工養殖河豚幾乎無毒，原因在於野生河豚食用的食物含有毒素，例如藻類、小魚、小蝦、貝類等，因此養殖戶只要使用人工配製的飼料，控制河豚的食物來源就可以控制毒素，所以通常如果是食用養殖河豚基本上不太有中毒的風險。

但據吃過的人表示當然還是「純野生」的河豚最美味，富有彈性並帶點粉紅肉質和鮮甜的口感令人難以忘懷。但通常要到日本知名的料理店才能品嘗，也難怪人們說野生河豚肉是足以和世界三大珍饈的「鵝肝」所媲美的。

河豚料理種類

河豚不僅種類很多，吃河豚的方式也百百種，以下就列出幾種常見的河豚料理。

1. 河豚刺身

⼀般而言，魚類死亡4-5小時內是最新鮮的，之後⾁質就會僵硬，影響⼝感。 而河豚不⼀樣，它本來⾁質緊實，死後24-36小時⾁質才會軟化下來，這個時候食用是最好的，也是⼝感最滑嫩的。 河豚的⾁⽣吃也是很富有彈性的，想要⼀⼝咬斷是很難的，所以做刺⾝的時候要盡量地切到薄如紙，晶瑩剔透。 而這種刀功，不僅需要嫻熟的刀法，還需要特殊的河豚切刀。 而河豚的裝盤⽅法也很有講究，主要分為「鶴盛り」、「菊盛り」、「孔雀盛り」、「牡丹盛り」四種。

河豚刺身（Instagram@ryan.chan）

2. 河豚火鍋

河豚火鍋亦是河豚料理中主要的⼀種。放些魚肉進去，但更多的是帶肉的魚骨頭，再配上⽩菜、⾖腐、茼蒿之類的。 河豚火鍋是⼤阪的⼀種⾼級地⽅料理，通常⽤⾦屬或陶製鍋，加以昆布、鰹魚高湯⽔煮。

3. 烤河豚

利用木炭火烤魚肉和精巣的烤河豚。根據店家不同的料理手法，可以享受不同的滋味，不論是撒上淡淡食鹽，還是搭配濃厚醬汁燒烤的，有著各式各樣的選擇。

4. 涼拌河豚⽪

涼拌河豚⽪是河豚的⽪，加上芥末與柑橘醋和⼀些菜涼拌，再加上⼀點蔥花，很有口感並非常開胃。

5. 河豚鰭清酒

吃河豚⾁，當然也要同時喝⽤河豚鰭泡的清酒——把乾燥的河豚鰭⽤炭火烤得半焦不焦，放進酒杯倒入燙得很熱的清酒，蓋上蓋悶⼀下再喝，⼀股⼦異香撲⿐而來，絕對是吃河豚肉時最佳的飲品。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：河豚有毒為何還那麼受歡迎？一探河豚料理的美味秘密】