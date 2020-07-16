蓬佩奧：美朝首腦峰會暫時難以再次舉行

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月15日表示，指除非朝鮮在無核化工作取得明顯進展，總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩再次舉行峰會的機會不大。

蓬佩奧接受《國會山報》（The Hill）網上訪問，被問到會否在今年內再次舉行「特金會」時，美國臨近大選，朝鮮就兩國關係放出不同信號，而特朗普表明，如果華府認為美朝雙方很有可能在新加坡峰會的承諾取得實質進展，他才會考慮再次與金正恩會面。

他亦強調，美國相信朝鮮半島無核化的重要性，並為當地帶來穩定，不過指出要實現目標，就要有一個願意合作的夥伴。蓬佩奧指，朝鮮現時選擇不參與找出解決方案，因此華府希望平壤可以回心轉意，並期望再次對話，一致尋找正確結果。

特朗普與金正恩曾三度碰頭，最近一次要追溯至2019年6月，當時兩人在板門店短暫會面。（Reuters）

特朗普與金正恩曾三度會面，包括在2018年6月於新加坡及2019年2月於越南舉行峰會，同年6月於板門店會面，但兩國之後的關係沒有取得太大進展。金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨中央組織指導部第一副部長金與正日前亦認為，兩國領袖在今年內不太可能舉行峰會，但稱「或會出現驚喜」。