美國司法部：一名新加坡男子承認為中國收集情報

美國司法部7月24日表示，一名新加坡男子承認成立虛假顧問公司，為中國向美國政府及軍方人員套取情報。

當局指，被告楊俊偉（Jun Wei Yeo），又稱楊迪森（Dickson Ywo）早在2015年開始為中國情報官員工作，初期主要以其他亞洲國家的目標為主，其後專注於美國。他根據中國的接頭人要求，接近獲高級別保安權限的美國軍方及政府僱員，稱為亞洲的客戶的要求，利誘對方提供非公開情報和撰寫報告，但沒有披露實質的「客戶」就是中國政府。

楊俊偉亦涉嫌於2018年成立一間與美國著名公共及政府公關公司同名的虛構顧問公司招募人手，近9成的應徵者都是美國政府及軍方擁有高級別保安權限的人士，他其後將有關資料轉交北京，作為對方收集情報用途。

另外他在招聘平台尋找可能掌握貴重的目標，根據中國提供的指引，找出他們的弱點，包括對工作不滿或遇到財政困難等，從而邀請對方加入。

楊俊偉被起訴擔任外國政府代理人罪，華盛頓法院會在10月9日作出裁決，他面臨最高刑罰的10年監禁。聯邦檢察官指，對方認罪反映中國政府繼續向美國民眾套取敏感資料的方式，包括利用互聯網及非華裔人士等，強調華府會繼續控告這些利用互聯網等方式欺騙並危害美國國家安全的人士。

美國司法部在23日起訴4名中國研究人員，指他們涉嫌隱瞞與解放軍的關係，到美國進行間諜活動，而其中一名疑犯進入中國駐三藩市使館多天後，在24日被捕。