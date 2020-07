姪女新書爆特朗普曾讚她的胸部　還羞辱樂壇天后和奧運金牌女選手

美國總統特朗普的姪女瑪麗(Mary Trump)撰寫的新書中爆料特朗普許多令人驚訝、不為人知的黑歷史。英國《衛報》報道,瑪麗在書中爆料,特朗普還曾經誇讚她的胸部。

瑪麗在《坐擁一切卻永不滿足:我的家庭如何造就全世界最危險的男人》(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man,暫譯)書中描述特朗普如何對待女性,包括在瑪麗短暫擔任特朗普代筆人時,特朗普提供「他原本要約會的女性在拒絕他後,她們突然變成最糟糕、最醜和最肥胖粗魯」的概要。瑪莉的書中指出,特朗普提及的女性包括麥當娜(Madonna)和花式溜冰選手維特(Katarina Witt)。

瑪麗還說,特朗普1990年代時,在佛羅里達州海湖莊園別墅(Mar-a-Lago)看見穿着泳裝的瑪麗說:「天阿,瑪麗!你太有料了!」

瑪麗寫道:「29歲的我不輕易感到害羞,但是,當時我臉紅了並隨即感到不自在,我拿了毛巾披在肩膀上。」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】