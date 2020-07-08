姪女新書爆特朗普曾讚她的胸部　還羞辱樂壇天后和奧運金牌女選手

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美國總統特朗普的姪女瑪麗（Mary Trump）撰寫的新書中爆料特朗普許多令人驚訝、不為人知的黑歷史。英國《衛報》報道，瑪麗在書中爆料，特朗普還曾經誇讚她的胸部。

瑪麗在《坐擁一切卻永不滿足：我的家庭如何造就全世界最危險的男人》（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man，暫譯）書中描述特朗普如何對待女性，包括在瑪麗短暫擔任特朗普代筆人時，特朗普提供「他原本要約會的女性在拒絕他後，她們突然變成最糟糕、最醜和最肥胖粗魯」的概要。瑪莉的書中指出，特朗普提及的女性包括麥當娜（Madonna）和花式溜冰選手維特（Katarina Witt）。

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瑪麗還說，特朗普1990年代時，在佛羅里達州海湖莊園別墅（Mar-a-Lago）看見穿着泳裝的瑪麗說：「天阿，瑪麗！你太有料了！」

瑪麗寫道：「29歲的我不輕易感到害羞，但是，當時我臉紅了並隨即感到不自在，我拿了毛巾披在肩膀上。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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