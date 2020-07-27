【新冠肺炎】美國家安全顧問奧布萊恩確診染疫

美國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）確診患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。他已是華府染疫的官員當中，職級最高的一人。

彭博社一名記者7月27日引述不具名消息人士稱，奧布萊恩的樣本在病毒測試呈陽性反應。

名為雅各布（Jennifer Jacobs）的記者在報道中指出，奧布萊恩在看似於一個家庭活動中感染病毒後，已在家中進行隔離，同時繼續工作。

彭博社在報道中引述的其中一名消息人士稱，奧布萊恩自上周末起，已沒有到白宮上班。

曾與特朗普同場出現

暫未知奧布萊恩與總統特朗普（Donald Trump）對上一次會面是何時。但他們對上一次一起公開露面，是於7月10日，當日兩人到訪邁阿密（Miami）的美國南方司令部。

奧布萊恩與白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）一起於7月13日至15日期間訪問法國巴黎，與英國、法國、德國及意大利代表會面，討論有關中國的問題及其他對外政策議題。

彭博社在報道中指出，奧布萊恩位於白宮的辦公室，鄰近特朗普的橢圓形辦公室及副總統彭斯（Mike Pence）的辦公室。奧布萊恩與其他國家安全委員會的高級成員每天也有接受病毒檢測。

奧布萊恩：圖為美國總統特朗普與剛上任不久的國家安全顧問奧布萊恩一同搭乘空軍一號。（Reuters）

作風低調獲總統青睞

特朗普2019年9月在Twitter發文，宣布任命國務院特使奧布萊恩為新的國家安全顧問。他是特朗普任內，第四名擔任此職位的官員。

奧布萊恩得到特朗普信任，是這位美國總統低調的支持者。奧布萊恩接下國安顧問的工作，相對於其言行「惹火的」前任——博爾頓（John Bolton），更合特朗普心意。

英國《衛報》在2019年9月18日的報道中指出，對於一直與博爾頓爭取總統注意的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）來說，行事較低調的奧布萊恩走馬上任，被視為蓬佩奧的勝利。

曾撰文批評中俄

奧布萊恩未加入特朗普政府前，在華府在的工作較不為人所熟悉。時任總統的小布殊（George W Bush）2005年委任他為聯合國代表。他在小布殊在任最後1年時，曾參與阿富汗的司法改革工作。

他工餘亦關注國際事務及美國外交政策，是2016年出版的論文合集America Slept: Restoring American Leadership to a World in Crisis（暫譯：《當美國睡着時：在置身危機中的世界恢復美國的領導力》）的作者。他在一系列的論文中提倡是時候「喚醒美國人」，並批評時任總統奧巴馬（Barack Obama）的中、俄政策。

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