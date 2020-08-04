美國發布新警報：中國政府使用惡意軟件進行間諜活動

美國政府8月3日發布警報稱，安全研究人員在過去10年中經常看到的一種惡意軟件與中國政府有關。

近年來，美國就網絡安全問題指控中國的言論塵囂甚上。（Reuters）

據彭博社8月3日報道，美國政府3日發布警報稱，安全研究人員在過去10年中經常看到的一種惡意軟件與中國政府有關。這是美國今年夏天對中國網絡能力發出的一系列警報中的最新一個。

根據警報通吿，美國國土安全部下屬的網絡安全與基礎設施安全局（CISA）、美國聯邦調查局（FBI）和國防部「發現了中國政府網絡行為者所使用的一種惡意軟件變種，即所謂的『Taidoor』。」

美國政府稱，該警報的目的是「啟用網絡防禦，減少暴露於中國政府的惡意網絡活動。」

該警報訊息沒有說明有關惡意軟件的傳播程度以及其目標對象是誰。

美國網絡司令部（U.S. Cyber Command）一名匿名官員說，雖然這類惡意軟件自2008年以來就被使用，但中國政府仍在繼續利用它進行間諜活動，以獲取情報。

網絡安全公司FireEye Inc.和CrowdStrike發現，多家總部位於中國的針對美國和亞洲的組織使用了「泰門」惡意軟件，但最近發現其使用量有所下降。

據網絡安全公司稱，過去，惡意軟件攻擊的領域包括法律、核電、航空、工程、國防工業基地、科技、政府和航空航天等。

截至目前，中國政府尚未對美國發布的上述警報做出回應。