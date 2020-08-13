【美國大選】從對手到戰友　賀錦麗拜登將牙齒印一筆勾銷？

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美國前副總統拜登（Joe Biden）和參議員賀錦麗（Kamala Harris）原本是民主黨總統初選的對手，如今二人將攜手並肩出戰大選。不過教人忘不了的是拜登和賀錦麗曾經針鋒相對的牙齒印。難道他們已經一筆勾銷？

牙齒印一：校巴政策

身兼非裔和亞裔雙重身份的賀錦麗針對拜登1970年代出任參議員期間反對聯邦強制校巴接送政策展開攻勢，批評對方跟種族隔離主義者合作。她說出自己第一身的經歷：「加州有一個小女孩，是二等公民的一份子，要去融入公立學校，而她每天都由校巴接送回校。那個小女孩就是我。」

拜登當時反駁指，賀錦麗錯誤描述他的立場。他澄清，當年反對的是由教育部強制執行，而非政策本身。不過賀錦麗明顯不賣帳，「如果當時我是參議員，我絕對會站在另一邊」，並指如果種族隔離主義者得逞，她現時也不會成為參議員。

圖為2019年7月31日，美國參議員賀錦麗和前副總統拜登出席民主黨總統初選辯論。（Getty Images）

牙齒印二：拜登性侵指控

拜登宣布參選至今，最大宗的醜聞就要數到被指控性侵。有「女版奧巴馬」之稱的賀錦麗曾任加州總檢察長，出任參議員期間對同樣捲進性侵醜聞的卡瓦諾咄咄進逼對於拜登的性侵傳聞，賀錦麗當時表示相信指控者，「我相信他們，他們能夠說出自己的故事和有勇氣如此做，我對他們表示敬重。」

被指不當觸摸和親吻女性的拜登雖然否認指控，但回應指將加倍留意尊重個人空間。不過當有關拜登的指控愈來愈嚴重，甚至被指插前女幕僚的下體，賀錦麗便改變說法，說「只會跟我認識的拜登說話」，並表示指控者有權說出她的故事。

圖為2020年8月12日，美國前副總統拜登和參議員賀錦麗出席籌款活動。（Getty Images）

賀錦麗退出初選後，已經表態支持拜登。他們從對手到盟友，再到如今成為「齊上齊落」的戰友，到底是賀錦麗突然「變臉」，抑或他們已經冰釋前嫌？

對於種族問題，拜登後來表示後悔跟種族隔離主義者合作，但堅持對校巴政策的取態。賀錦麗當時對拜登的攻擊可以解讀成選戰策略，想要搶佔對方的黑人票源。不過問題在於，身為美國史上首位非裔女副總統候選人的她，是否仍然認為拜登於種族議題有盲點。

至於性侵指控，拜登陣營一直否認，而有關指控也被漸漸淡忘。不過賀錦麗至少曾相信指控拜登涉及較輕微不當行為的女人，她現時對拜登的有關看法也值得商榷。加上二人對於醫保和警隊改革的分歧，選民或許也期望他們給出合理的交代。

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