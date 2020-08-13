【美國大選】從對手到戰友　賀錦麗拜登將牙齒印一筆勾銷？

美國前副總統拜登（Joe Biden）和參議員賀錦麗（Kamala Harris）原本是民主黨總統初選的對手，如今二人將攜手並肩出戰大選。不過教人忘不了的是拜登和賀錦麗曾經針鋒相對的牙齒印。難道他們已經一筆勾銷？

牙齒印一：校巴政策

身兼非裔和亞裔雙重身份的賀錦麗針對拜登1970年代出任參議員期間反對聯邦強制校巴接送政策展開攻勢，批評對方跟種族隔離主義者合作。她說出自己第一身的經歷：「加州有一個小女孩，是二等公民的一份子，要去融入公立學校，而她每天都由校巴接送回校。那個小女孩就是我。」

拜登當時反駁指，賀錦麗錯誤描述他的立場。他澄清，當年反對的是由教育部強制執行，而非政策本身。不過賀錦麗明顯不賣帳，「如果當時我是參議員，我絕對會站在另一邊」，並指如果種族隔離主義者得逞，她現時也不會成為參議員。

圖為2019年7月31日，美國參議員賀錦麗和前副總統拜登出席民主黨總統初選辯論。（Getty Images）

牙齒印二：拜登性侵指控

拜登宣布參選至今，最大宗的醜聞就要數到被指控性侵。有「女版奧巴馬」之稱的賀錦麗曾任加州總檢察長，出任參議員期間對同樣捲進性侵醜聞的卡瓦諾咄咄進逼。對於拜登的性侵傳聞，賀錦麗當時表示相信指控者，「我相信他們，他們能夠說出自己的故事和有勇氣如此做，我對他們表示敬重。」

被指不當觸摸和親吻女性的拜登雖然否認指控，但回應指將加倍留意尊重個人空間。不過當有關拜登的指控愈來愈嚴重，甚至被指插前女幕僚的下體，賀錦麗便改變說法，說「只會跟我認識的拜登說話」，並表示指控者有權說出她的故事。

圖為2020年8月12日，美國前副總統拜登和參議員賀錦麗出席籌款活動。（Getty Images）

賀錦麗退出初選後，已經表態支持拜登。他們從對手到盟友，再到如今成為「齊上齊落」的戰友，到底是賀錦麗突然「變臉」，抑或他們已經冰釋前嫌？

對於種族問題，拜登後來表示後悔跟種族隔離主義者合作，但堅持對校巴政策的取態。賀錦麗當時對拜登的攻擊可以解讀成選戰策略，想要搶佔對方的黑人票源。不過問題在於，身為美國史上首位非裔女副總統候選人的她，是否仍然認為拜登於種族議題有盲點。

至於性侵指控，拜登陣營一直否認，而有關指控也被漸漸淡忘。不過賀錦麗至少曾相信指控拜登涉及較輕微不當行為的女人，她現時對拜登的有關看法也值得商榷。加上二人對於醫保和警隊改革的分歧，選民或許也期望他們給出合理的交代。