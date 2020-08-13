美國專家：普京管控疫情不當　急需推全球首款疫苗以獲取勝利

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情橫掃世界之際，俄羅斯8月11日推出了全球首款疫苗，但是外界對這款疫苗的安全性提出質疑。美學者稱，俄羅斯之所以急着推出疫苗是因為沒有很好地控制住疫情。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）8月12日報道稱，一位專家8月12日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）正試圖通過推出的新冠病毒疫苗贏得「一場國內勝利」，此前，普京對疫情的處理不當，也未能重振俄羅斯經濟。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級副總裁莫里森（J. Stephen Morrison）在接受CNBC採訪時表示:「坦率地說，普京需要一場勝利，他需要在國內取得一場勝利。」

他還說，普京對俄羅斯疫情的爆發處理不當，失去了公眾對他的努力的信任和信心，俄羅斯的經濟也陷入困境，他也無法兑現他在上次競選中承諾的任何耗資巨大的公共基礎設施項目。

報道稱，和其他許多專家一樣，莫里森也質疑俄羅斯測試疫苗的速度。臨床試驗不到兩個月就完成了，更廣泛的「第三階段」試驗定於12日才開始。目前還沒有任何早期試驗的公開數據，因此這款疫苗的安全性和有效性仍不清楚。儘管如此，俄羅斯已宣布將於9月開始全面生產這款疫苗。

莫里森說，俄羅斯通過走捷徑，在國內獲得重大勝利，同時也希望在國際上獲得重大勝利。

但是他指出，這麼做風險很高，產生適得其反的效果的風險很高，特別是如果有不利影響，以及如果他們試圖掩蓋它們。這不是正當途徑，因此引發很多的不安。

他還說，通過疫苗，普京試圖喚起俄羅斯科學和免疫學早已逝去的「黃金時代」。