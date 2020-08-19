中俄合建大型塑膠零件工廠開始施工　造價110億美元

美國媒體8月19日報道，中俄企業合建、位於俄羅斯遠東地區的大型聚合物工廠項目開始建設，工廠將生產目標銷往中國市場的塑膠零件，報道指，這是中俄經濟聯繫增強的表現。

《華爾街日報》8月19日報道，該項目造價110億美元，為中國與俄羅斯的重大合作項目，工廠預計生產230萬噸聚乙烯和40萬噸聚丙烯，廣泛應用於塑膠瓶、汽車零件等各種產品。

2020年7月17日，俄羅斯總理米舒斯京（左）在遠東地區查看一座中俄邊界的公路大橋（AP）

該聚合物生產項目位於俄羅斯遠東地區靠近中國邊境的阿穆爾河（Amur），由俄羅斯石化公司Sibur Holding與中國石油化工集團公司合作開發，中國石油化工集團公司將持有項目40%股份。

美國能源公司Chevron Phillips Chemical Company LLC與西方化工公司Linde PLC（LIN）、Univation Technologies LLC和LyondellBasell Industries NV（LYB）將以技術合作夥伴參與該項目。

8月18日，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）和其他官員與施工現場視像連線，見證該工廠奠基儀式。在建築高峰期，預計將有約3萬人參與施工，工廠計劃2024年完工。米舒斯京稱這是俄羅斯最大的投資項目之一，為俄羅斯天然氣行業乃至整個國家帶來戰略利益。