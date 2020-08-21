【班農被捕】名不見經傳　美國郵政檢驗局竟是行動關鍵？

美國總統特朗普（Donald Trump）顧問的前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）8月20日於遊艇被捕。拘捕行動除了有海岸警衛隊協助以外，還有美國郵政檢驗局（Postal Inspection Service）的探員。不過郵政和班農被指涉嫌的詐騙看似「大纜都扯唔埋」，為什麼這個連美國人也未必知道的執法機關有份參與行動？

美國郵政檢驗局的歷史可以追溯至1775年。美國開國元勛、時任郵政局局長富蘭克林（Benjamin Franklin）任命首位調查員，調查偷竊信件和郵政基金的事件。美國郵政檢驗局自此成為美國首個聯邦執法機關。

根據局方所指，豁下近1,300名探員協助執行約200條聯邦法律，有關罪行牽涉對美國郵政、郵政系統、郵政僱員和顧客造成不利影響或引致欺詐行為。美國郵政檢驗局探員屬於聯邦執法人員，配備槍械，可以執行拘捕令和搜查令。2019年，當局拘捕5,759人，其中4,995人被定罪。

除了打擊郵政詐騙，美國郵政檢驗局也會調查兒童色情刊物的流動，於發生自然災害時趕往前線恢復郵政服務。其他調查範圍包括詐騙、盜用身份、毒品案件、鴉片藥物調查和彩票詐騙。司法部於少數情況亦要求當局協助不牽涉郵政的調查。

當局曾參與調查和破獲不少大案，包括逮捕美國西部傳奇大盜「比利小子」（Billy the Kid），以及追查前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺案通過郵政系統購買的槍械。

起訴書未有說明美國郵政檢驗局如何揭發詐騙事件，不過指出有金融機構向班農表示籌款活動成為聯邦刑事調查的目標。《財富》雜誌指出，美國郵政檢驗局可能是從可疑銀行轉帳發現詐騙事件。暫時未知郵政檢驗局參與行動的確實原因。