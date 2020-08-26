聯合國安理會拒應美國要求恢復制裁伊朗　13國表態不支持

美國提議恢復安理會對伊朗制裁遭拒絕後，要求啟動一條其他國家沉默便代表同意性質的條款，聯合國表決再次對美國說不。

聯合國安理會本屆15個成員國在8月25日的會議上，顯示有13個國家已不認為美國仍是伊朗核協議（Joint Comprehensive Plan of Action）的參與國，所以美國想動用其中的「回退」（Snapback）條款「快速對伊朗恢復制裁」是違規。

聯合國5個常任理事國是中國、法國、俄羅斯、英國和美國。至於10個非常任理事國，由大會選舉產生，任期兩年，目前是比利時、多米尼加共和國、愛沙尼亞、德國、印尼、尼日爾、聖文森特和格林納丁斯、南非、突尼斯、越南。

《今日美國》（USA Today）報道，除了多米尼加共和國外，其餘國家均表態不支持美國。

2019年9月26日，中國國務委員兼外長王毅（左三）在紐約中國常駐聯合國代表團主持安理會常任理事國外長會（Reuters）

聯合國安理會8月25日召開視像會議討論中東局勢，中國常駐聯合國代表張軍、俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）等要求安理會輪值主席就美國要求聯合國啟動針對伊朗制裁的「快速恢復」表明立場。

安理會輪值主席、印尼常駐聯合國代表達賈尼（Dian Triansyah Djani）代表成員國們拒絕了美國要求、總結投票結果說：「由於安理會成員國存在意見分歧，因此安理會主席不會採取相關措施，啟動制裁機制。」

美國駐聯合國的代表克拉夫特（Kelly Craft）當場批評指，聯合國安理會已「迷失方向」、「和恐怖分子站在一起。」她指責中國、俄羅斯需要為安理會無法正常運作負責，稱安理會的「迷失」行為令中俄「狂歡」。克拉夫特譴責其他成員國「與恐怖主義為伍」，她為他們感到遺憾。

張軍發言時對克拉夫特言論進行駁斥，他稱「中國支持安理會主席立場，中國拒絕美方顛倒黑白的指控，美方行徑不會成功。不管美國如何說，中國都決心捍衛多邊主義、捍衛伊核協議及中東的和平與穩定。」