非裔男遭槍傷體壇掀罷賽潮　籃足棒賽事延期　大坂直美也響應

正當球迷滿心歡喜迎接期待已久的美國男子職業籃球聯賽（NBA）季後賽，回味振奮人心的絕殺三分球，誰不知今年荊棘滿途的體育賽事或再次停擺——體壇球隊和球星紛紛藉罷賽抗議美國種族不公，回應非裔男子布萊克（Jacob Blake Jr）遭槍傷事件。職棒和美職聯有人響應，移居美國多年的日籍網球手大坂直美也決定罷賽聲援。

美國男子職業籃球聯賽球隊密爾沃基公鹿（Milwaukee Bucks）原定8月26日對陣奧蘭多魔術（Orlando Magic），不過球員拒絕出賽。球星佐治希爾（George Hill）曾公開質疑復賽的做法，認為只會導致社會議題失焦。他和隊友斯特林布朗（Sterling Brown）讀出拒賽聲明，要求為布萊克伸張正義，涉事警員要為事件負責，要求州議會採取措施，回應警暴和刑警司法改革的問題。

公鹿三位主要老闆表示支持球員。高級副總裁拉斯里（Alex Lasry）也力撐球員，「有些事比起籃球更加重要。球員和組織今日的取態反映我們受夠了。真的夠了。需要作出改變。我為我們的球員感到驕傲，我們百分百支持我們的球員，準備好提供支援，帶來真正的改變。」

賽會後來宣布，當日舉行的三場季後賽將延期，並於當晚舉行會議，讓球員和教練討論季後賽去向。波士頓塞爾特人（Boston Celtics）和多倫多速龍（Toronto Raptors）早前已經研究罷賽。聯盟發言人事後指，對未來賽程未有決定。

聯盟球員一直致力為種族議題發聲。復賽後，所有球員奏國歌時單膝下跪，身穿「黑人的命也是命」的上衣，球場也印有「黑人的命也是命」的字樣。

▼前總統奧巴馬（Barack Obama）支持體壇發聲：

I commend the players on the @Bucks for standing up for what they believe in, coaches like @DocRivers, and the @NBA and @WNBA for setting an example. It’s going to take all our institutions to stand up for our values. pic.twitter.com/rUGETgAt7P — Barack Obama (@BarackObama) August 27, 2020

公鹿罷賽的決定可謂史無前例，激發其他運動的職業球隊跟隨。女子職業籃球聯賽（WNBA）衛冕冠軍華盛頓神秘（Washington Mystics）身穿拼出布萊克名字的上衣到場。三場當日舉行的賽事也最終延期。美國職業棒球大聯盟（MLB）和美國職業足球大聯盟（MLS）分別有三場和五場賽事延期。

國家冰球聯盟（NHL）則如期作賽。著名黑人冰球選手敦巴（Matt Dumba）和凱恩（Evander Kane）對白人為主的冰球聯盟如期作賽感到沮喪。敦巴表示，冰球聯盟一直都慢人一步，尤其是於這些議題方面。他指，如果沒有人挺身而出做些事，就不會有改變。

全國橄欖球聯盟（NFL）有球隊暫停練習聲援，個別球員也發聲支持公鹿罷賽。

曾奪澳網和美網冠軍的網球手大坂直美同日宣布缺席辛辛那提大師賽四強賽事。她表示：「在我成為一名運動員前，我是一名黑人女性。身為黑人女性，我認為目前有更重要的事情值得即時關注，而非看我打網球。」大坂直美父親是海地裔美國人，母親是日本人，她生於日本，但小時候隨家人移居美國。賽會隨後宣布停賽。