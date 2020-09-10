英國尋求加入CPTPP　首次與11成員國代表展開對話

英國政府正就加入跨太平洋伙伴全面及進展協定（CPTPP），與11名成員國代表展開對話。英國國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）9月9日表示，加入CPTPP可向世界其他地方發出強烈訊號，英國準備與擁護自由和公平貿易的國家合作。

圖為2019年3月，英國英格蘭東部的薩福克郡的菲力斯港口。（Getty）

英國政府在9月9日發表公告，表示貿易官員已與CPTPP的11名成員國展開準備性對話，英國若決定加入CPTPP，將會開展正式談判。

英國國際貿易大臣卓慧思表示，加入CPTPP將為英國帶來新機遇，為英國提供更高經濟安全性，同時也將在戰略上幫助英國與更廣闊的太平洋地區建立緊密聯繫。

公告指出，英國自2009年以來，與CPTPP國家之間的貿易平均每年增長6%，2019年貿易額超過1120億英鎊。自貿區取消了其成員國之間貿易的95%關稅，相信這可降低企業成本並為英國出口商創造新機遇。

CPTPP是跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的繼承者，由日本、加拿大、澳洲、新加坡、墨西哥等11國組成。自美國退出TPP協議後，日本決定帶領並改組成為今天的CPTPP。

CPTTP在2018年3月簽署，協定覆蓋4.98億人口，成員國國內生產總值（GDP）總和佔全球經濟總量約13%。