【特朗普確診】總統籲民眾別怕病毒　美媒：其醫療待遇非平民能享

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美國總統特朗普（Donald Trump）確診感染新冠肺炎（COVID-19）及入院治療後，隨即在10月5日出院並繼續在白宮接受治療，不過這位總統的舉動不無爭議，他在Twitter發文呼籲民眾不要害怕新冠病毒，就惹來輿論批評是向公眾發出「危險」訊息，尤其是特朗普享受的醫療待遇，並非一般平民能享，公眾不能掉以輕心。
特朗普在發文內呼籲民眾不要害怕新冠病毒，又稱不要讓病毒主導生活後，他的對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）對此回應稱「他說不要讓新冠肺炎控制你的生活，他去跟那20.5萬個失去親人的家庭說吧。」美國知名女歌手芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）也發文批評總統的言論愚蠢。
全球首位同時接受這三種治療的人
美國有線新聞網絡（CNN）就在報道時提醒民眾，特朗普享受的醫療待遇，並非一般平民能享，特朗普除了接受美國藥廠再生元製藥（Regeneron）的「抗體雞尾酒療法」外，醫生亦使用抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）及類固醇藥物「地塞米松」（Dexamethasone）來治療他。
喬治·華盛頓大學（George Washington University）醫學教授萊納博士（Jonathan Reiner）表示，特朗普可能是世上首名同時接受這三種藥物治療的人。
抗體療法未獲美國FDA批准
在特朗普接受的三種治療中，「抗體雞尾酒療法」尚在試驗中，美國食品和藥物管理局（FDA）未批出緊急使用授權，所以一般民眾根本難以得到這種治療。藥廠Regeneron稱，特朗普的醫生以「恩慈使用」（compassionate use）的名義要求他們提供抗體雞尾酒療法。報道引述梅奧診所表示，對大部分人來說，想以此名義取得未經批准的藥物或是一個漫長而充滿挑戰的過程。
FDA未批准醫護人員使用瑞德西韋來治療新冠肺炎，但已對它批出緊急使用授權。臨床實驗顯示，一些病人接受5天的瑞德西韋治療後可更快康復，但瑞德西韋也有機會引起貧血及肝腎損傷等副作用。病人要接受靜脈注射來使用瑞德西韋，因此要住院5天。特朗普之所以能提早出院，因為白宮有世界級的醫療團隊。
至於藥物「地塞米松」，報道稱會抑制免疫系統，除非新冠肺炎病人的病情嚴重，否則專家不建議使用。
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特朗普的醫生或認為他情況危險
萊納表示「唯一的結論是，特朗普的醫生或感覺到他的情況非常危險，才會結合這三種方法來治療。」
特朗普的醫生康利（Sean Conley）5日承認擔心特朗普的情況有可能再轉壞，稱他仍處於接受這些治療的初期階段。
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