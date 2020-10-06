【特朗普確診】總統籲民眾別怕病毒　美媒：其醫療待遇非平民能享

美國總統特朗普（Donald Trump）確診感染新冠肺炎（COVID-19）及入院治療後，隨即在10月5日出院並繼續在白宮接受治療，不過這位總統的舉動不無爭議，他在Twitter發文呼籲民眾不要害怕新冠病毒，就惹來輿論批評是向公眾發出「危險」訊息，尤其是特朗普享受的醫療待遇，並非一般平民能享，公眾不能掉以輕心。

特朗普在發文內呼籲民眾不要害怕新冠病毒，又稱不要讓病毒主導生活後，他的對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）對此回應稱「他說不要讓新冠肺炎控制你的生活，他去跟那20.5萬個失去親人的家庭說吧。」美國知名女歌手芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）也發文批評總統的言論愚蠢。

“Don’t be afraid of Covid.“ How preposterous! 210,000 American people have lost their lives! Children have lost their parents. Mothers and fathers are gone! How dare he say such a stupid thing. — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) October 5, 2020

全球首位同時接受這三種治療的人

美國有線新聞網絡（CNN）就在報道時提醒民眾，特朗普享受的醫療待遇，並非一般平民能享，特朗普除了接受美國藥廠再生元製藥（Regeneron）的「抗體雞尾酒療法」外，醫生亦使用抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）及類固醇藥物「地塞米松」（Dexamethasone）來治療他。

喬治·華盛頓大學（George Washington University）醫學教授萊納博士（Jonathan Reiner）表示，特朗普可能是世上首名同時接受這三種藥物治療的人。

抗體療法未獲美國FDA批准

FDA未批准醫護人員使用瑞德西韋來治療新冠肺炎，但已對它批出緊急使用授權。臨床實驗顯示，一些病人接受5天的瑞德西韋治療後可更快康復，但瑞德西韋也有機會引起貧血及肝腎損傷等副作用。病人要接受靜脈注射來使用瑞德西韋，因此要住院5天。特朗普之所以能提早出院，因為白宮有世界級的醫療團隊。

至於藥物「地塞米松」，報道稱會抑制免疫系統，除非新冠肺炎病人的病情嚴重，否則專家不建議使用。

特朗普的醫生或認為他情況危險

萊納表示「唯一的結論是，特朗普的醫生或感覺到他的情況非常危險，才會結合這三種方法來治療。」