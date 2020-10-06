【諾貝爾物理學獎】美國科學家成歷來第4位女得主　冀啟發年輕人

2020年諾貝爾物理學獎其中一名得主是美國天文學家吉茲（Andrea Ghez）。吉茲是歷來第4位獲得此項殊榮的女性，她10月6日表示希望能夠啟發年輕人。

55歲的吉茲在美國紐約市出生，她是加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles）的教授。她在得獎後表示：「我覺得自今日起，我對教學工作比以往更有熱誠。」她指重要的是說服年輕一代、令他們明白發問及思考的能力對世界的未來有決定性的作用。

她指對獲獎感到很高興，亦非常重視作為第4位獲諾貝爾物理學獎女性的責任。吉茲希望能啟發同一領域中的其他年輕女性。她指所屬領域中有很多樂事，如果大家對科學有熱誠，就會有很多事情可以做。

Say hello to 2020 Physics Laureate Andrea Ghez! She sent us this selfie after being woken up at 2am this morning with some exciting news.



Congratulations to our newest #NobelPrize laureate. pic.twitter.com/zlhElplOfd — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

因研究黑洞獲獎

這次2020年諾貝爾物理學獎的得主除了吉茲外，還有英國89歲物理學家彭羅斯（Roger Penrose）及德國68歲物理學家根策爾（Reinhard Genzel）。他們的成就是成功解構黑洞的特性，並成功解釋黑洞正控制銀河系中心恆星的軌道，建構今天人類已知的宇宙世界。

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首位女得主：居禮夫人

居禮夫人（Marie Curie）1903年成為首位得到諾貝爾物理學獎的女性，也是首位獲頒諾貝爾獎的女得主。德裔美國物理學家邁耶（Maria Goeppert Mayer）1963年成為第二位獲得諾貝爾物理學獎的女性。相隔55年後，加拿大女物理學家斯特里克蘭（Donna Strickland）在2018年也獲得此項殊榮。