諾貝爾物理學獎　解構黑洞主宰銀河系　3名科學家獲獎

繼諾貝爾生理學或醫學獎後，物理學獎在10月6日揭曉。2020年諾貝爾物理學獎由彭羅斯（Roger Penrose）、根策爾（Reinhard Genzel）及吉茲（Andrea Ghez）獲得，以表揚他們在宇宙研究黑洞的成就。

圖為10月6日，諾貝爾物理學獎發表。分別由（左至右）彭羅斯（Roger Penrose）、根策爾（Reinhard Genzel）及吉茲（Andrea Ghez）獲得。（AP）

2020年諾貝爾物理學獎，分別由英國物理學家彭羅斯、德國物理學家根策爾、及美國天文學家吉茲獲得。他們的成就，是成功解構黑洞的特性，並成功解釋黑洞正控制銀河系中心恆星的軌道，建構今天人類已知的宇宙世界。

「奇異點」打破一切物理法則

著名物理學家愛因斯坦（Albert Einstein），憑着廣義相對論解釋了重力可以影響光的運動，提出了可能存在「極大重力無光可逃脫」的物體，不過他本人並未相信這個「黑洞」的存在。

1965年，愛因斯坦逝世後的十年，彭羅斯巧秒地運用數學的方法，證明黑洞的存在，同時提出黑洞的可能結構。彭羅斯指出，在黑洞的正中心隱藏着一個「奇異點」，一切物理法則在奇異點中都會被打破，同時提出「宇宙審查假說」（Cosmic censorship hypothesis），以數學方式解釋黑洞的結構。

這個奇異點與假說，被視為是研究黑洞的重大貢獻之一。

藝術家筆下，黑洞的模樣。在銀河系的中心，正存在着這個巨大黑洞。（Getty）

巨大黑洞就在銀河系中心

說明黑洞可能存在，那麼黑洞會在哪裏？根策爾與吉茲透過以新方法，成功觀察就在銀河系的中心，存在着一個巨大黑洞。

兩人自1990年以來，一直專注研究名為人馬座A*的區域。這個區域自1970年代已被發現，作為最接近銀行系中心的位置，吸引了很多科學家的研究。根策爾與吉茲分別領導的兩個團隊，均認為在那區域，似乎存在着一個「非常重且看不見」的東西，扭曲着附近的星團。

兩人期後開創新的方法，建造儀器和使用新技術，經過十數年的觀察，成功發現巨型黑洞的存在。而兩人提出的理論，成功解釋了這個數百萬倍太陽質量的黑洞，正主宰着銀河系，一眾恆星的移動軌跡。

儘管至今無人能親眼確認黑洞的存在，人馬座A*的黑洞亦只是假設，但它的存在是目前最合理的解釋，人馬座A*自始成為人類研究黑洞的最佳目標。

回顧2019年得獎

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