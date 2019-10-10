【諾貝爾獎】文學大師漢德克奪標　曾批Bob Dylan獲獎是錯誤

諾貝爾委員會10月10日公布兩屆文學獎得主，2019年度獎項由德語界重量級作家漢德克（Peter Handke）奪得。他除了出版小說和劇作外，也是多套電影的編劇。 漢德克的作品充滿獨特氣息，但他本人同時是名富爭議的人物。他曾經批評2016年文學獎由美國歌手Bob Dylan獲得是個「巨大錯誤」，亦也被指大力支持前南斯拉夫總統米洛舍維奇（Slobodan Milosevic）的極端民族主義。他更曾在接受訪問時，指應該廢除諾貝爾文學獎。

漢德克1942年出生於奧地利，擁有斯洛文尼亞血統，曾居於蘇聯佔領的東柏林地區，1961年入讀格拉茨大學（University of Graz）修讀法律，加入了大學的文學，並於1966發表了首部小說《大黃蜂》（Die Hornissen），而他當時只有24歲。

漢德克同年在普林斯頓大學（Princeton University）的一次文學討論會上，猛烈批評德國文學「在描述上性無能」（descriptive impotence）惹來極大迴響，有人質疑他的言論只是種「無禮的個人宣傳」。不過在3年後，即1969年他便推出了劇作《冒犯觀眾》（Offending the Audience）而聲名大噪。劇中僅以四名無名無姓的說話者，在近乎沒有佈景的互相謾罵，被形容是對傳統劇作的「大控訴」。

諾貝爾文學獎：漢德克在1976年拍下的照片，可見他留有一把中長髮。（Getty Images）

漢德克的作品對文學界影響深遠，包括1970年的小說《守門員的焦慮》（The Goalie's Anxiety at the Penalty Kick），1972年的《無欲的悲歌》（A Sorrow Beyond Dreams: A Life Story），1979年的《緩慢的歸鄉》（The Long Way Round）和1983年《痛苦的中國人》（Der Chinese des Schmerzes）等。他與著名德國導演文德斯（Wim Wenders）一同擔任編劇，包括《天使之城》（City of Angels）和《柏林蒼穹下》（Wings of Desire）等。

他在2016年曾訪問上海，曾表明自己是名傳統和古典的作家。被問到如何看待美國歌手Bob Dylan贏得諾貝爾文學獎，他當時僅形容這是危險的問題。惟在往後的訪問中，漢德克談到文學危機，也提到諾貝爾評委會將獎項頒給Bob Dylan是個「巨大的錯誤」，並解釋稱「文學是閱讀的，但Bob Dylan是不能被閱讀的」。他認同Bob Dylan是名偉大的人物，但他的詞失去了音樂卻什麼都不是，認為將文學獎頒給他的意義不大。

我行我素的漢德克也對於獎項有種「特殊」的看法，例如他2014年接受奧地利報章《每周新聞》（Die Presse）指，應該廢除諾貝爾文學獎，他稱該獎項能吸引「六頁報紙的注意」，但「錯誤地規範了文學」。

諾貝爾文學獎：漢德克65歲生日時獲邀到奧地利總統府。（Reuters）

1990年代，隨着蘇聯解體、東歐劇變和南斯拉夫戰爭等事件，漢德克的作品如《去往第九王國》（The Dreamer's Farewell to the Ninth Country）和《形同陌路的時刻》（The Hour We Knew Nothing of Each Other）等也充滿戰爭和人性的現實。

不過漢德克1996年發表的遊記《給塞爾維亞的正義》（A Journey to the Rivers: Justice for Serbia），讓他成為眾矢之的，並被指支持塞爾維亞民族主義者發動的戰爭。他不顧各方批評，曾否認塞爾維亞在戰爭中進行過大屠殺，又以退回獎項方式抗議北約（NATO）空襲等，並發表以南斯拉夫戰爭或背景的劇作《獨木舟之行》（Voyage by Dugout）。

漢德克2006年出席前南斯拉夫總統米洛舍維奇的喪禮，宣稱「我雖然不知道真相，但我看我聽我感受，我記得。所以我今在這裏，靠近南斯拉夫，靠近米洛舍維奇」，暗示支持犯下戰爭罪行的前總統。事件再次惹來媒體攻擊，德國杜塞爾多夫（Dusseldorf）市政府更拒絕支付授予他5萬歐元的「海涅獎」（Heinrich Heine Prize）獎金。漢德克當時堅持立場並拒絕提名，更建議將獎金捐予在科索沃的塞爾維亞人。