美國大選｜新英格蘭醫學雜誌破例就選舉表態　呼籲趕特朗普下台

美國權威醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）10月7日發表社論，批評總統特朗普（Donald Trump）應對新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情不力，呼籲選民投票趕他下台。

美國周刊《新英格蘭醫學雜誌》在這之前從未就大選表態，自1812年創刊以來，由全體編輯署名的社論僅有4篇。該媒體7日發布題為「死於領導能力真空」的社論，沒有明言支持任何候選人，但呼籲選民把特朗普趕下台。

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文中開首指出「新冠肺炎造成全球危機。這場危機是對領導能力的一場測試。（因為）沒有抵抗新型病原體的良好手段，各國被迫就關於如何應對（疫情）做出艱難選擇。而在美國，我們的領導人未能通過這測試。他們把危機變成災難。」

美國有線新聞網絡（CNN）8日引述該雜誌主編魯賓（Eric Rubin）稱：「我們從不發表有關選舉的社論，因為我們不是政治期刊，而且我不認為我們想成為政治期刊。但這議題是關於事實而非意見。那裏（特朗普政府）已有很多錯誤，不僅愚蠢而且魯莽。我覺得我們希望人們意識到，這裏有事實，並非只是意見。」

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魯賓說：「舉個例子，口罩有用，社交距離有用，檢疫和隔離有用。它們不是意見。決定不使用它們或是政治決定，但嘗試暗示這些方法無用是虛構且危險的。」

社論稱，最早爆發疫情的中國採取嚴厲但有效的隔離措施，死亡率降低至每百萬人中有3人死亡，但美國的病故率是每百萬人中有超過500人死亡。

社論還提到，相比美國，包括新加坡和韓國在內與中國來往更密切的國家爆發規模較小，這些國家很早就開始密集地進行篩檢並積極地跟踪和適當地隔離密切接觸者。新西蘭亦使用相同的措施，很多民主國家的防疫工作都做得比美國更好。