泰國示威持續　兩抗爭者被控企圖傷害王后面臨最高終身監禁

泰國爆發大型反政府集會，示威領袖號召民眾10月16日下午再上街遊行，促請總理巴育（Prayuth Chan-ocha）下台。至於巴育則強調不會辭職，警方並在10月16日拘捕兩名示威者，他們被控10月14日在王后素提達（Queen Suthida）坐車遇上示威期間「企圖傷害王后」，若罪成的話，將面臨16年坐牢至最高終身監禁。

↓泰國曼谷10月15日的示威場面↓

示威者擬每天集會

泰國政府已在10月15日頒發禁令，禁止在曼谷舉行5人或以上的集會，但未能阻止成千上萬示威者同日下午在曼谷市中心集會至晚上10時，領導示威的學生領袖之後叫停集會，呼籲民眾先行散去，之後每天下午5時再到同一地點示威，他們的訴求包括總理巴育下台、限制泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）權力等。

警方估計10月15日的示威人數為1萬人，曼谷副警察局長比耶（Piya Tawichai）表明會起訴所有示威者，「我想我們要警告那些孩子與青少年，參加這些示威會影響你的未來。」

兩人被控企圖傷害王后

警方又在10月16日拘捕兩名示威男子，分別是43歲的埃甲猜（Ekachai Hongkangwan）與另一人Boonkueanoon Paothong，警方指控兩人在10月14日企圖傷害王后素提達，觸犯刑法第110條，但警方未具體說明兩人做了什麼。此罪相較刑法112條的冒犯君主罪（最高判15年監禁）刑罰更重，兩人一旦罪成，將面臨16年坐牢至最高終身監禁。

在10月14日，王后素提達和提幫功王子（Prince Dipangkorn）乘坐的座駕一度被反政府示威者包圍，示威者高舉象徵抗爭的三指手勢，素提達則面露笑容揮手。

↓10月14日王后素提達坐車時遇上示威者↓