一分鐘看世界｜泰國示威禁不絕、特朗普拜登電視戰、吉爾吉斯變天

今天是10月16日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

泰國示威禁不絕

泰國示威持續，王后素提達（Queen Suthida）車隊也遇上示威者包圍，在10月15日，泰國政府10月15日以「維持和平及秩序」為由頒布緊急禁令，以緊急方式阻止首都曼谷舉行5人或以上的集會，但大批示威者無懼禁令，人潮塞滿位於市中心、鄰近四面佛的叻巴頌十字路口。

這波示威從原本的「三大訴求」，演變成為指向王室的「十項改革」。矛頭也從幾年前政變奪權的總理巴育（Prayuth Chan-ocha），轉向劍指即位幾年捲進無數醜聞的哇集拉隆功……（點擊了解更多）

↓泰國曼谷10月15日的示威場面↓

特朗普 vs 拜登的電視戰

美國總統特朗普（Donald Trump）與對手拜登（Joe Biden）原定在香港時間10月16日早上舉行的第2場總統大選辯論取消，但兩人照樣有另一種對決──「電視戰」，兩間電視台全國廣播公司（NBC）與美國廣播公司（ABC）同一時間分別舉辦特朗普與拜登的答問會，變相隔空打對台，但決定打對台的NBC就因此惹來廣泛批評，不滿聲音甚至來自該台的員工……（點擊了解更多）

↓點擊圖輯觀看特朗普10月出席的競選活動↓

吉爾吉斯總統下台

中亞國家吉爾吉斯（Kyrgyzstan）政局動盪，總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）宣布辭職，他談到一旦示威者到他的官邸並帶來威脅，將與軍隊及保安部隊發生衝突，無可避免地出現流血事件，他稱不希望在吉爾吉斯的歷史裏，以作為一位導致流血事件、槍擊自己公民的總統留名……（點擊了解更多）

特朗普幼子染疫

美國疫情持續，白宮宣布特朗普的14歲幼子巴倫（Barron Trump）之前確診感染新冠肺炎，如今檢測結果已轉為陰性，特朗普就借兒子曾感染病毒一事表示，年輕人恢復力強，美國的學校可盡快復課。他希望各州學校復課，但教師工會反對，認為老師或會被學生傳染......（點擊了解更多）

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