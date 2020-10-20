美國大選2020｜佛羅里達首日35萬人提前投票　多州打破記錄

美國媒體10月19日報道，佛羅里達州至少已有35萬選民參與現場投票，打破該州首日提前投票的記錄。阿拉巴馬州、喬治亞州和科羅拉多州也創下提前投票記錄。

美國《政治報》（The Politico）10月19日報道，佛羅里達州打破該州首日提前投票的記錄，當天至少有35萬人投票，選舉官員一直到深夜都在點算全州選票。

《國會山報》（The Hill）報道，該州郵寄選票的投票率已經非常高，在提前投票的第一天，已經收集250多萬張選票。這一數字超過該州2016年總投票率20%。

這個新記錄使得今年出現高投票率的州數量增加，特別是在搖擺州，這些州可能決定現任總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）之間的勝者。

10月19日，佛羅里達州邁阿密，一對夫婦在一個選區開始投票前排隊等候。（AP）

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，今年已經有超過2,200萬張選票投出。由於新冠肺炎（COVID-19）大流行，越來越多的美國人選擇郵寄投票，儘管特朗普和其他共和黨人一再對郵寄投票發表貶低性評論。

報道稱，除了佛羅里達州，阿拉巴馬州也報吿了缺席投票記錄被打破，喬治亞州也在提前投票的第一天創下了記錄。此外科羅拉多州也表示，提前投票人數「瘋狂」地增加了2400%。