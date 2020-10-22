新加坡印傭邊餵奶邊拳打僅滿月男嬰「紓壓」　母查監視器揭發

新加坡《聯合早報》報道，為發洩壓力，女傭為初生男嬰餵奶時，竟緊握拳頭打男嬰背部三次，因用力過猛導致男嬰大哭，身上出現淤青，母親聽到哭聲後查閱監控攝錄機，揭發女傭惡行。

今年26歲的印尼籍女傭拉娜事後被控上法庭，面對一項觸犯兒童與青少年法令的罪狀，她昨晨（10月21日）承認這項罪名，被判坐牢9個月。

新加坡有女傭為初生男嬰餵奶時，竟拳打男嬰背部三次，她認罪後被判坐牢9個月。本文圖片為示意圖（Getty）

案情顯示，女傭於今年2月26日為新加坡受害者一家工作，幫忙照顧僱主一家四個孩子及處理家務。今年4月30日早上7時30分左右，女僱主聽到客廳傳來兒子嚎啕哭聲，當時她在臥室內。後來在查看監視器後，她驚見女傭坐在餐桌椅子上抱着男嬰，正在給他餵奶，卻在短短一分鐘內，三次拍打男嬰的背部。

庭上播放女傭虐待嬰兒的事發經過，可見女傭用手腕打男嬰的背部，過了約38秒，又連續用拳頭打他兩次。據案情，三次拍打都很用力，並可以聽到拍打聲。當天上午11時許，女僱主報警指兒子被虐待。事後，她帶兒子前往竹腳婦幼醫院檢驗，發現被告的毆打導致右肩上出現4公分的淤青。

控方指出，女傭背棄僱主一家對她的信任，狠心對年僅一個月大的嬰兒下手。她表示，嬰兒並沒有防衛能力，也逃離不了被告，表示痛苦的唯一方式就是哭泣，而案發地點又是在家中，不容易被發現。

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