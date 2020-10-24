【中日關係】日本防相岸信夫批評中國在疫情下加劇事態

日本前首相安倍晉三胞弟、防衛大臣岸信夫10月24日強烈批評中國，斥中方在南海建造人工島、派海警船隻駛入釣魚台（日方稱尖閣諸島）海域等，他指責中國在疫情下仍加劇事態，又示意將在安全保障領域與美國等國家加強合作。

岸信夫指責中國在疫情下仍加劇事態，圖為他2020年9月剛上任防衛大臣時前往首相官邸（Getty）

共同社報道，東京都當天舉行有關日美合作的國際會議，前首相安倍晉三在會場致辭，他提到安保政策時表示，最大主題是如何應對崛起的中國。

岸信夫透過影片發表講話，他批評「中國正在加速以力量為背景、單方面改變現狀的舉動，在新型冠狀病毒疫情下，仍加劇事態。」

岸信夫講述的例子包括中國海警船隻駛入釣魚台附近海域，停留時間達到破紀錄的57小時以上，又批評中國在南海建造人工島等。他又談到中國的國防費用，稱從公開數據看，過去30年也已經增至44倍，他擔憂中國「在欠缺透明度情況下，正迅速增強軍事實力的質和量」。

岸信夫（左）為安倍晉三的弟弟，他本來姓安倍，之後過繼給舅父岸信和後，改姓岸。圖為2020年1月他訪問台灣時，會見台灣總統蔡英文（蔡英文Twitter）

岸信夫同樣談到朝鮮議題，他稱該國即使在新冠肺炎疫情期間，也在推動彈道導彈開發，穩步提高運用能力。

日本首相菅義偉也通過影片發表講話，對於日美同盟，他表明今後將繼續加強自身作用和能力，他又提及將與澳大利亞等合作的方針。

岸信夫9月起出任日本防衛大臣，外界視他為保守主義者，同時是日本政壇內的親台派。他原名安倍信夫，是安倍晉三的胞弟，出生後沒多久過繼給舅父岸信和後，改姓岸。