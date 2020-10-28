蓬佩奧訪問斯里蘭卡　稱中國共產黨是掠奪者

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在訪問亞洲期間繼續嚴厲指責中國，他10月28日訪問斯里蘭卡（Sri Lanka）時表示，中國共產黨在斯里蘭卡扮演「掠奪者」（predator）的角色。

路透社10月28日報道，距離美國大選不足一周，蓬佩奧從印度抵達斯里蘭卡，這是他亞洲之行四站訪問中的第二戰，此行旨在支持盟友對抗中國近年來在該地區不斷增加的政治和軍事進攻。

蓬佩奧在首都科倫坡的一個電視新聞發布會上說：「我們從糟糕的交易、對主權的侵犯以及在陸海上的無法無天行為中看到，中國共產黨是一個掠奪者，而美國則以不同的方式來到這裏，我們是朋友，也是合作夥伴。」

2020年10月28日，斯里蘭卡外交部長古納瓦爾德納與美國國務卿蓬佩奧在斯里蘭卡首都科倫坡舉行會晤。（AP）

早在蓬佩奧抵達斯里蘭卡之前，中國就已經回擊美國，指責華盛頓欺凌小國。接下來蓬佩奧還將訪問馬爾代夫和印度尼西亞，他將敦促這兩個國家抵制中國在印太地區日益增長的自信。

報道稱，斯里蘭卡外交部長古納瓦德納（Dinesh Gunawardena）似乎不願捲入與中國的爭端，並表示斯里蘭卡願意與所有友好國家合作。他在新聞發布會上表示斯里蘭卡是一個致力於和平的中立、不結盟的國家。「我們希望繼續與美國和其他各方保持關係，」他說。

蓬佩奧訪問斯里蘭卡現場圖（點擊圖集瀏覽）：

本月早些時候，北京宣布將向斯里蘭卡提供9,000萬美元援助，以幫助其農村發展。此前，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）向到訪的中國代表團尋求幫助，以駁斥中國投資的大型項目是「債務陷阱」的看法。

中國將斯里蘭卡視為其大規模「一帶一路」全球基礎設施建設計劃的關鍵一環，並在過去十年中為斯里蘭卡的項目提供了數十億美元的貸款。這些項目包括海港、機場、港口城市、高速公路和發電站。