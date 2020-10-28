蓬佩奧宣布美國將在馬爾代夫設立大使館

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月28日訪問亞洲國家馬爾代夫時宣布，美國將在馬爾代夫設立大使館。

蓬佩奧是20多年來首位訪問馬爾代夫的美國國務卿，他當天會晤了馬爾代夫總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）。

Great meeting with President @ibusolih in Malé. I made a historic announcement regarding our plan to open a U.S. Embassy in Maldives. We deeply value our friendship with the Maldivian people and look forward to taking our partnership to the next level. pic.twitter.com/UxVPe1j2Yv — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 28, 2020

蓬佩奧會晤後在Twitter上透露，他在會晤時發表了一個歷史性的聲明，那就是美國計劃在馬爾代夫開設一座大使館，美國珍視同馬爾代夫人民的友誼，期待着兩國夥伴關係邁上新台階。

美國目前在馬爾代夫沒有領事館或大使館，相關外交領事事宜由美駐斯里蘭卡大使館代管。

蓬佩奧還在另外一條推文中說：「我很高興地宣布我們將在馬累（Malé）開設大使館的計劃。自我們1966年建立外交關係以來，我們看到馬爾代夫在支持民主體制方面取得了巨大進展，我們自豪地與他們在區域安全問題上結成夥伴關係。」

馬爾代夫是印度洋上的群島國家，其東北與斯里蘭卡相距675公里，北部與印度的米尼科伊島相距約113公里，馬爾代夫南部的赤道海峽和一度半海峽為海上交通要道。

蓬佩奧10月26日起開始了訪問亞洲四國之旅，他目前已經訪問了印度、斯里蘭卡以及馬爾代夫，還將訪問印尼。