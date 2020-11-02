Facebook疑似以人工檢舉的方式將Eric Ciaramella這個人名視為關鍵字，並封鎖有這一名字的貼文及照片。用戶一旦在其所發布的內容有這一組字，會是立即被禁發布。

台灣軟件工程師、批踢踢實業坊創辦人杜奕瑾稱，用戶除以Eric Ciaramella發文會被「封殺」，倘其所分享的圖片中有這名字，也會被系統辨隱蔽。此外，Instagram似乎也有類似的情況。

恰拉梅拉（Eric Ciaramella）究竟是誰？2019年美國總統特朗普（Donald Trump）因「通烏門」面臨被國會彈劾時，特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）稱恰拉梅拉是來自中情局（CIA）的「爆料人」。

圖為恰拉梅拉（右）與美國前總統奧巴馬的合照。（美國白宮照片）

美國總統特朗普（Donald Trump）曾轉發有關指出「恰拉梅拉就是吹哨者」的文章。恰拉梅拉未回應有關他是否「爆料人」的提問。至於真正的「吹哨者」，其代表律師拒絕確認或否認恰拉梅拉是否其客戶。

這是繼2019年後，Eric Ciaramella再度成為Facebook及YouTube等社交媒體「禁語」。來到2020年，恰拉梅拉再度捲入選戰的爭議中。美國《工會日報》5月2日在報道指出，聯邦政府有文件記載恰拉梅拉是註冊的民主黨員；有人稱恰拉梅拉有尋求民主黨籍的眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）的指引（編按：希夫在彈劾案的角色類似法庭的檢控官），以及恰拉梅拉為民主黨全國委員會（Democratic National Committee）一個專門找出特朗普所犯過錯的項目效力。

這些爭議可能是Eric Ciaramella在Facebook被封鎖、無法呈現在貼文的原因。

香港01記者實測，發現發文後它被「秒禁」。

這已非社交平台在這大選年首次捲入審查言論的風波中。美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）被包括《紐約郵報》在內的美媒爆出醜聞後，Facebook及Twitter分別以阻止分享及「全面封鎖」形式處理事件，引發爭議。

有右翼人士認為，社交平台此舉是自我審查以及有偏袒拜登之嫌。

Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）10月16日稱公司封鎖與拜登有關的負面消息是不當。Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）10月28日稱，這個操作是在美國聯邦調查局（FBI）發出警告後進行。