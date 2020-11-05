美國大選2020 | 美媒：拜登要取勝有4條路可走　特朗普僅1條路

2020年美國大選（US Election）的點票工作仍未結束，民主黨候選人拜登（Joe Biden）目前在選舉人票領先現任總統特朗普（Donald Trump），美媒報道，拜登若要取勝有四條路可走，特朗普則有一條路。

目前拜登與特朗普分別有264張與214張選舉人票，這是假設拜登已拿下亞利桑那州，霍士新聞與美聯社均估計拜登將在該州勝選。

《華爾街日報》之後發表題為《特朗普和拜登贏得2020年大選的道路》的文章說，拜登取勝有四條路，特朗普有一條路。

特朗普致勝的方法是：在賓夕凡尼亞州、喬治亞州、北卡羅來納州、內華達州，拿下四州成功連任。拜登則有四條路：贏下上述任何一州。

《紐約時報》則發表題為《拜登特朗普有無辦法致勝，有這幾條路可以走》的文章分析指，賓夕凡尼亞州對特朗普能否贏下是關鍵。特朗普2016以微弱優勢贏得賓夕凡尼亞州，如果此次能再贏，同時得到喬治亞州、北卡羅來納州，並取得亞利桑那州或內華達州中一州，特朗普將成功連任。

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