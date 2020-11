美國大選2020｜男子布簾後「脫褲投票」震驚網民　真相原來係咁！

【美國大選2020/拜登Joe Biden/特朗普Donald Trump】美國大選2020仍在點票階段,今屆選舉投票率有望創逾百年新高,最後結果更令全球引頸以待。近日一張超奇葩網圖被瘋傳,只見有人在投票處投下神聖一票時竟脫下褲子,連後面排隊人士都驚呆了,脫褲目的引來網民眾多幻想,不過原來照片的背後有另一真相!

有人在投票處投下神聖一票時竟脫下褲子,圖片在網上瘋傳。(Twitter圖片)

有美國網民昨日(4日)在Twitter分享照片,顯示投票處內竟出現一個相當詭異的畫面,一位正在投票的市民,竟然在布幕後將褲子脫至腳踝處,意味着當時他很可能只穿着內褲,或下身全光。布幕前方有正等候投票的男士,看到此情此景都嚇一跳,緊緊凝視着那條滑下來的褲子。

網民看完照片都熱議為何要脫褲投票,有人笑言「他應該是把外面的標語『Election(選舉)』看成了『Erection(指男性生殖器勃起)』,「他也許是想在投票前再想清楚一點」。

+ 6

原來照片並非在今屆美國大選期間拍攝,早於2019年5月已在Twitter出現,並在歐洲地區廣傳。主角是一名31歲比利時男子Niels Deleyn,他事後解釋自己的行為,稱當日投票時遇到以前的老師,腦中就突然出現這個意念,邀請他幫忙拍張脫褲子的照片,沒想到最後被流傳開去。

原來照片並非在今屆美國大選期間拍攝,早於2019年5月已在Twitter出現。(Twitter截圖)

+ 34

