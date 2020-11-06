美國大選2020｜民主黨眾議院慘勝　美媒：有意撤換議長佩洛西

美國大選2020｜民主黨選前預計將輕鬆維持眾議院控制權，甚至有望擴大優勢。不過選情不似預期，遭共和黨成功奪走數個議席。《國會山》日報11月4日引述兩名民主黨議員報道，他們考慮尋求其他議員支持，撤換議長佩洛西（Nancy Pelosi）。

報道指，兩名民主黨議員有意推舉眾議院民主黨黨團主席杰弗里斯（Hakeem Jeffries）出任新一屆國會的眾議院議長。他們正在接觸其他議員，包括「市郊生還者」，並已經跟數十個來自不同派別的議員溝通。

其中一人表示，杰弗里斯是唯一準備好而且能夠勝任議長的人，形容他比起任何人都能夠將溫和派和進步派議員帶到一起，「最重要的是，他不是佩洛西」。

代表市郊選區的溫和派議員將選舉失利歸咎於領導層策略。其中一名議員指，民主黨是時候於兩院選出新領導層，「美國人明顯害怕『社會主義』，他們想有安全的街道和社區，投票給能幫助他們增加財富的候選人」，雖然民主黨政策能夠充分回應訴求，但傳遞訊息的機制明顯不能。

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杰弗里斯發言人則呼籲耐心等候選舉結果，並指為了美國人而保持眾議院民主黨黨團團體一致是前所未有的重要。他表示，杰弗里斯將競逐連任黨團主席，無意挑戰議長職位。

根據《紐約時報》統計，截至香港時間11月6日，已經有結果的395個眾議院議席中，民主黨拿下209席，共和黨則取得193席。其中共和黨翻轉8席民主黨議席，民主黨則只翻轉2席共和黨議席。