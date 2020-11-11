五角大樓「大地震」　國防部長被炒多名高官火速辭職

美國總統特朗普（Donald Trump）解僱國防部長埃斯珀（Mark Esper）翌日，五角大樓多名高官11月10日突然辭職。《國會山》日報指，高層變動引起外界憂慮特朗普將趁機安插親信到國防部。

最新辭職的官員包括五角大樓最高政策官員安德森（James Anderson）、五角大樓最高情報官員克南（Joseph Kernan），以及埃斯珀的參謀長斯圖爾特（Jen Stewart）。三人都遞交了辭職信，且立即生效。未來幾天或幾周可能有更多人辭職。

幾個月前已經傳出特朗普有意解僱埃斯珀，但因為大選而擱置。圖為2020年4月1日，美國總統特朗普和時任國防部長埃斯珀出席疫情記者會。（Getty）

《政治報》網站（Politico）報道，安德森據報因為不滿安插特朗普親信到國防部任職而跟白宮發生衝突而辭職。美國有線新聞網絡（CNN）引述知情人士指，特朗普可能是因為不滿埃斯珀和國防部高層反對過早撤出阿富汗。

眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）表示：「總統交接期間，國防部高層更替的危險程度怎麼說都不為過。」他形容，高層辭職可能標誌一個摧毀國防部核心過程的開始，應該引起所有美國人的警惕。