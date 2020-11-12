一分鐘看世界｜美國總統雙胞鬧劇、TikTok禁令將生效、埃塞俄比亞

今天是11月12日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國總統雙胞鬧劇

美國大選民主黨候選人拜登（Joe Biden）宣布勝選，現任總統特朗普（Donald Trump）也不認輸，他在阿拉斯加州勝出，而喬治亞州的選情亦爭持不下，當局決定人手重新點算大約500萬張選票。

另外國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）突然說美國會平穩過渡至第二屆特朗普政府，便引起風波，他事後也急改口風。特朗普多番抨擊選舉不公，又提出法律訴訟，分析認為他拒絕平順交出權力，另有所圖......（點擊了解更多）

▼拜登當選可能將讓世界產生10大變化（點圖放大）▼

+ 12 + 12 + 12

TikTok禁令即將生效

特朗普8月簽署行政命令封殺手機應用程式TikTok，其母公司字節跳動出售資產期限將在11月12日屆滿。該公司11月10日表示，已經向上訴法院提出呈請，美國媒體又報道，TikTok近兩個月來已向美國外國投資委員會（CFIUS）提供詳細解決方案，但尚未收到實質回覆......（點擊了解更多）

↓想了解TikTok以及它置身中美角力中的掙扎？請點擊放大觀看：

+ 13 + 13 + 13

埃塞俄比亞內部衝突

埃塞俄比亞自本月初以來，北部提格雷（Tigray）地區的緊張局勢爆發為公開的軍事衝突，戰鬥已經造成數百人死亡，大量人士流離失所，約7000人逃往蘇丹，並有可能使整個地區陷入地緣政治的噩夢......（點擊了解更多）

新冠疫苗3大挑戰

美國連續7日有逾10萬宗新冠肺炎（COVID-19）新症，疫情嚴峻，另一邊疫苗研發傳來好消息，輝瑞藥廠（Pfizer）公布後期測試數據，有效預防率超過90%，取得突破進展。俄羅斯則指「Sputnik V」疫苗的預防率更勝一籌。全球多個地方估計可以在未來幾個月開始讓民眾接種疫苗，但當中也面臨三大挑戰，包括物流難題......（點擊了解更多）

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