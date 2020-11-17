美國童軍協會性侵醜聞　面臨最少9.2萬宗索償

美國媒體11月16日報道，有代表索賠人的律師表示，大批前童軍入稟控告已申請破產的美國童軍協會（The Boy Scouts of America），該協會面臨最少92,700宗性侵個案索償。

美國有線新聞網絡（CNN）16日報道，截至15日，最初估計的8.2萬宗索償個案被公布。范阿斯德爾（Andrew Van Arsdale）律師在電郵中向CNN透露，在16日下午5時的截止提交指控時間過後，破產法庭公布最新數字為92,700宗。

2月申請破產

美國童軍協會發聲明指，他們因有大批人受過去參加童軍活動時遭受的性侵事件影響而感到極度震驚，亦被挺身而出的人的勇氣感動；協會為不能消除他們的傷痛而心碎。

美國童軍協會已在2月申請破產，當時全國已有數百宗針對協會的性侵指控，包括涉及多次撫摸、接觸淫穢物品及被迫肛交或口交等。性侵案受破產申請影響，不能以正常的法庭程序處理。

代表數百名受害人的西雅圖律師普福（Michael Pfau）2月時向CNN透露，受害者要在破產法庭中處理他們的指控，而非經民事訴訟處理。美國童軍協會全國主席特利（Jim Turley）2日發公開信指，協會申請破產是為了確保能公平地向所有受害者作出賠償。

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