特朗普解僱網絡安全局長　不滿選舉舞弊指控遭對方公開反駁

美國總統特朗普（Donald Trump）11月17日表示，他已經解僱了國土安全部網絡安全和基礎設施安全局局長克雷布斯（Chris Krebs）。這名官員曾公開駁斥特朗普有關選舉舞弊的指控。

圖為2020年11月13日，美國總統特朗普在華盛頓白宮玫瑰園發表講話。這是拜登7日宣布勝選以來，特朗普首次公開發表講話。（Getty）

特朗普在Twitter發文稱：「克雷布斯最近關於2020年大選安全狀況的聲明非常不準確，投票過程中出現了大量的不當和欺詐行為，包括死人投票、投票監督人員不准進入投票站、投票機器出現『故障』將選票從特朗普改為拜登、投票延遲等等。」

特朗普稱：「因此，網絡安全與基礎設施安全局局長克雷布斯已被解除職務，立即生效。」

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

路透社引述3名知情人士說，克雷布斯因營運一個名為「謠言控制」（Rumor Control）的網站而激怒了白宮。該網站揭穿了有關美國大選的錯誤訊息。

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統特朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

彭博社報道，曾在微軟（Microsoft）擔任高管的克雷布斯創辦了一個網站，揭穿有關選舉欺詐的說法。他領導的網絡安全和基礎設施安全局本月早些時候發表了一份聲明，稱11月的選舉是「美國歷史上最安全的」。

聲明稱，「沒有證據表明有任何投票系統刪除、丟掉選票、改變選票或以任何方式損壞選票」。

據3名熟悉內部討論的人士上周透露，克雷布斯曾對助手說，他預計將被解職。