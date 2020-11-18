【金正男被殺】妻兒經台灣逃亡至荷蘭　最後由中情局探員介入帶走

朝鮮國務委員會委員長金正恩同父異母的哥哥金正男2017年2月於馬來西亞遇刺身亡後，金正男家人的下落一直受到關注，美國雜誌《紐約客》11月16日刊出「自由朝鮮」領袖洪昌（Adrian Hong）的訪問，指金正男被殺後，其家人展開逃亡，之後美國中央情報局（CIA）探員介入，把他們帶走。

韓國《東亞日報》在2019年3月曾引述消息人士報道，金正男被殺後，他的兒子金漢松（音譯）獲自由朝鮮幫助逃走，在之後的過程中，美國CIA介入，最後金漢松落腳紐約。這次美媒《紐約客》刊出的最新訪問，則是自由朝鮮領袖洪昌講述金漢松逃走的經過。

自由朝鮮是協助脫北者逃亡組織，前稱千里馬民防。據指，金正男被殺時，兒子金漢松致電洪昌求助，因為負責看守住所的澳門警察消失了，想帶同媽媽和妹妹盡快離開澳門。

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圖中男子相信是朝鮮國務委員會委員長金正恩的侄子金漢松。（YouTube影片截圖）

洪昌收到電話後致電自由朝鮮成員兼美國前海軍陸戰隊成員克里斯托弗．安（Christopher Ahn），請他到台北機場跟金漢松以及他的媽媽和妹妹見面，確保沒有人跟蹤他們。當時身處馬尼拉的克里斯托弗．安隨即飛往台北，並護送金漢松一家到有私人房間的貴賓休息室。

大約18小時後，洪昌致電克里斯托弗．安，說有國家同意收留金漢松一家，並且已經購買三張飛往荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場的機票。當金漢松一家走到登機閘口，地勤人員檢查他們的護照後卻稱他們不准登機。

圖為1981年8月19日，朝鮮已故領袖金正日（左下）和兒子金正男（右下）以及其他家人於平壤的合照。（Getty Images）

金漢松一家後來返回貴賓休息室。數小時後，有兩名男子出現，其中一人是韓裔美國人，另一人是較年長的白人，自稱是中情局人員。克里斯托弗．安向金漢松指，「在我們知道發生什麼事前，我覺得你不應該跟任何人交談」。

翌日早上，機場人員協助克里斯托弗．安重新預訂前往阿姆斯特丹的機票。自稱來自中情局的韓裔美國人表示將陪同金漢松一家乘坐飛機。分別前，克里斯托弗．安用手機拍攝金漢松感謝他和洪昌的影片，並一起自拍，作為「保險政策」，證明自由朝鮮沒有綁架金漢松。

自由朝鮮的團隊於荷蘭人權律師的協助下到阿姆斯特丹史基浦機場等候金漢松一家，但他們沒有出現。根據洪昌所指，金漢松曾致電他說曾嘗試從閘口離開，但從側門被帶往機場的酒店。洪昌問對方是否想於荷蘭申請庇護，金漢松回答說想，於是自由朝鮮的團隊和律師到酒店大堂等候金漢松，但他未有現身。

文章作者引述多名消息人士指，中情局帶走了金漢松一家，不過未知他們是否身處荷蘭或其他國家。

金正男女兒英語流利 像典型美國少女

報道仔細描述了金漢松和妹妹金松姬（音譯）的外貌。金漢松身高約178厘米，比金正恩高大。洪昌回想2013年左右於巴黎首次見到金漢松時，對方穿Gucci鞋露面，「第一次見到那麽有錢的孩子。金正男終其一生，藏匿了大量現金。」

妹妹金松姬和母親不同，英語說得很流利，像個典型的美國10多歲少女。金松姬於台北機場向克里斯托弗．安借了iPad觀看Netflix影片，金漢松還講述於朝鮮釣魚的經歷。至於李惠京則是美麗的中年女性。