玻利維亞現罕見致命病毒　專家找到人傳人證據　憂再爆發疫情

美國疾病控制和預防中心（CDC）的專家11月16日在美國熱帶醫學和衛生學會（ASTMH）會議公布，在玻利維亞2019年出現查帕雷病毒（Chapare virus）所引起的病例中，找到病毒人傳人的證據。美國衛生新聞網站Outbreak News Today報道，此消息引起對查帕雷病毒會再次帶來疫情的憂慮。

玻利維亞拉巴斯（La Paz）附近在2019年出現最少5宗查帕雷病毒的感染個案，其中3名患者死亡。美國CDC高風險病原病理分部的流行病學家科薩布姆（Caitlin Cossaboom）16日表示，研究團隊的工作證實玻利維亞一名年輕的駐院醫生、一名救護員及一名腸胃科醫生在接觸患者後，都感染查帕雷病毒，其中兩名醫護人員最後死亡。她指，相信體液可能攜帶病毒。

科薩布姆稱，有證據顯示，染疫的駐院醫生可能在為病人抽取唾液時受感染；救護員可能在將駐院醫生送院時被傳染。研究團隊在一名患者染疫的168天後，於他的精液中發現病毒核糖核酸（viral RNA）。

科薩布姆表示，專家從2019年首名患者的住所及農地附近，找到一些嚙齒動物，並在牠們身上驗出查帕雷病毒的病毒核糖核酸。她稱這未能證明嚙齒動物是導致病人受感染的原因，驗出病毒核糖核酸不代表動物有傳染性。

人類感染查帕雷病毒後，或會出現出血熱。科薩布姆指，2019年的患者有發燒、腹痛、嘔吐、牙齦出血、皮疹及眼睛疼痛等症狀。惟目前沒有專門針對查帕雷病毒的療法，病人主要接受靜脈輸液及其他輔助治療。2004年，玻利維亞的查帕雷省（Chapare Province）曾爆發小型疫情。

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