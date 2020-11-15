中國幽門螺旋菌平均感染率59%　糞口傳播為主可引致胃癌

幽門螺旋菌（Helicobacter pylori）是多種胃部疾病的元兇，感染者的上腹部會疼痛或不適，有惡心或嘔吐，還可能引致胃炎、十二指腸潰瘍、胃癌等。 據央視上周四（12日）報道，全球有超過50%人感染幽門螺旋菌。其中，中國的平均感染率為59%，中國兒童的平均感染率為40%。

報道指，大多數人都有感染幽門螺旋菌，不同患者身上會出現不同的症狀，有研究更發現幽門螺旋菌是胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃腺癌及胃淋巴瘤等病症的其中一個誘因，惟許多人從未有症狀或生病。

幽門螺旋菌能引起腸胃疾病。（網絡圖片）

世衛組織國際癌症研究機構2017年公布致癌物清單中，幽門螺旋菌（感染）被列入一類致癌物。資料顯示，胃癌是全球最常見的惡性腫瘤之一，在癌症死亡原因中位列第二，其中中國每年約有16萬人死於胃癌。

幽門螺旋菌是澳洲醫生馬歇爾（Barry Marshall）於1983年在慢性活動性胃炎患者的胃黏膜標本中發現並培養出來，是一種螺旋形、微厭氧、對生長條件要求十分苛刻的細菌，能夠在強酸性的胃液中存活，也是目前所知唯一可以從人體胃部生存及被分離培養出的微生物。

大多數研究認為，在自然環境中，人是幽門螺旋菌唯一的傳染源，人和人之間傳播是唯一傳播途徑，糞口傳播為主要方式。幽門螺旋菌可經由人與人之間的唾液和嘔吐傳播，亦容易通過食物或水中的排洩物污染傳播。大部分人在童年時期就已感染幽門螺旋菌，在擁擠的環境和衛生條件差的地區更有可能發生感染。

（央視）