【G20峰會】與會國集中討論　新冠肺炎疫情與疫苗等議題

G20峰會11月21日至22日首次以視像形式舉行。本屆峰會由沙特阿拉伯主持，它成為首個主持G20峰會的阿拉伯國家。各國領導人在峰會上聚焦新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、新冠疫苗，以及疫情引起的經濟危機等議題。

法蘭西24電視台（FRANCE 24）21日報道，G20領導人討論如何在全球分發新冠疫苗、藥物及檢測工具，以在各國尋求疫情後復甦的方法時，較貧窮的國家不會被排除在外。

歐盟促請G20領導人盡快投放更多資金於「獲取COVID-19工具加速器」（Access to COVID-19 Tools Accelerator）中。它是一個項加快全球疫苗、檢測及療法研發、生產及公平獲取的計劃。

圖為二十國集團利雅得峰會提供的照片，是多個國家領導人在視像會議上的影片截圖。最中央的照片中人，是沙特國王薩勒曼。（AP）

俄羅斯在G20峰會上，承諾向其他國家提供Sputnik V新冠疫苗。中國亦承諾在疫苗上予以合作。另一方面，路透社22日稱美國白宮新聞發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）21日發表的G20峰會摘要中，未有提及美國對支持全球疫苗分發的承諾。