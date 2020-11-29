【新冠肺炎】美國單日新增20.5萬確診創新高　11月病例已逾400萬

美國約翰斯霍普金斯大學（Johns Hopkins University）11月28日公布，該國過去24小時新增逾20.5萬宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例，為有紀錄以來新增最多的單日個案。

美國迄今仍是全球最多新冠肺炎病例的國家。截至香港時間29日上午8時25分，美國累計個案錄得13,233,022宗，累計266,009人死亡。而截至美國時間28日，美國11月的新冠肺炎病例數目已超過400萬，是10月創下190萬宗紀錄的兩倍多，預料病例數字會進一步加劇。

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約翰斯霍普金斯大學健康安全中心總監英格爾斯比（Tom Inglesby）表示，美國正在繼續加快這流行病的傳播速度，病例上升速度甚至會更快，主因民眾在室內和全國各地活動，以及大量人口會在假期期間於全國各地移動。

公共衛生專家警告說，隨着愈來愈多人從室外聚會轉移到室內聚會，冬天的感染風險構成嚴峻危機。國內多名州長，特別是來自病例案件攀升情況最嚴重、醫院床位已經爆滿的中西部地區，他們都將小規模的社交聚會歸咎於病毒傳播的最主要媒介。

約翰霍普金斯大學的統計顯示，全球確診感染新冠肺炎人數突破6,200萬，逾144萬人死亡。