馬勒當拿逝世｜警方再調查是否涉醫療過失　搜查第二名醫生辦公室

阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）11月25日在位於阿根廷蒂格雷（Tigre）的家中死於心臟病發後，當地警方正研究事件是否涉及醫療過失，繼私人醫生盧基（Leopoldo Luque）遭調查後，警方12月1日再派員到另一名醫生的住所與辦公室搜查。

阿根廷警方之前已搜查盧基的住所和診所，盧基是為馬勒當拿進行開腦手術的醫生，至12月1日，警方再到精神科醫生Agustina Cosachov的住所及私人辦公室搜查。Agustina Cosachov是治療馬勒當拿的醫療團隊成員之一，她的律師表示，調查病人死因是例行措施，警方索取的是在電腦及電話內的醫療病史。

↓警方搜查首名醫生盧基的住所和診所時↓

馬勒當拿11月3日接受開腦手術，並在12日離開醫院，回到蒂格雷的家中休養，但在25日因心臟病發死亡。

西班牙體育報章《馬卡報》網站稱，馬勒當拿在11月接受手術後，其實是在沒有醫療許可的情況下出院的。馬勒當拿的律師11月26日則在Twitter上表示，將要求就馬勒當拿之死進行全面調查，同時批評緊急服務部門反應緩慢，救護車逾半個小時才抵達。

【市民向馬勒當拿最後致敬】（按圖放大）