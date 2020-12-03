600美元開創薄餅帝國　剛戰勝新冠病毒　必勝客創辦人患肺炎病逝

美國連鎖薄餅餐廳必勝客（Pizza Hut）創辦人卡尼（Frank Carney）12月2日因肺炎病逝，享年82歲。他與胞兄1958年在堪薩斯州威奇托（Wichita）攜手開創必勝客快餐帝國。

《威奇塔鷹報》（Wichita Eagle）2日報道，患有阿茲海默症逾10年的卡尼最近才從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）中康復。卡尼的遺孀和哥哥向《威奇塔鷹報》表示，卡尼於凌晨4時30分在威奇塔一間輔助生活設施中離世。

必勝客是全球連鎖薄餅餐廳，其創辦人卡尼12月2日因病離世。圖為8月17日佛羅里達州邁阿密一名男子於必勝客門前捧着食物。（Getty）

1958年，19歲的卡尼是州立威奇托大學（Wichita State University）學生。他當年與26歲的兄長丹（Dan Carney）向母親借600美元，於家族擁有的卡尼市場（Carney's Market）附近開創薄餅事業。

直到1977年，百事公司（PepsiCo）以3億美元收購必勝客。後來這些年，卡尼跨足各式各樣的商業活動，包括其他食品企業、房地產、石油與天然氣、汽車業、租賃及休閒產業。美聯社12月3日報道，卡尼持續工作直到罹患阿茲海默症。