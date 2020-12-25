【英國脫歐】英國歐盟貿易協議達成　對香港影響有多大？

英國與歐洲在脫歐過渡期餘下約1周，在比利時布魯塞爾進行通宵談判，之後達成貿易協議，惟協議文本尚有待公佈。英國首相約翰遜（Boris Johnson）稱協議對整個歐洲市場來講是一筆好的交易，對香港來說又會有什麼影響？

新華社曾分析，在實體經濟方面，有業界人士認為，英國脫歐後香港與英國的貿易將受到一定程度的拖累，但總體而言，香港實體經濟受影響有限。英國脫歐後一旦出現經濟疲弱，加上英鎊匯價偏軟，它對進口需求料將下降。這或會拖累香港出口表現。

香港貿發局指出，英國不僅是香港在歐洲的第二大貿易夥伴，也是外商直接投資的主要來源地和目的地。英國真正脫歐後的情況，對香港與英國的貿易和投資前景都是至關重要。

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香港貿易署的資料顯示，2019年香港與歐盟的雙邊商品貿易總額750億歐元。2019年歐 盟成員國當中， 香港首三大商品貿易夥伴為德國、英國與法國，分別佔香港與歐盟商品貿 易總額的18%、18%和13%。

香港與英國2019年商品貿易總額為137.46億歐元、香港進口英國貨值78.77億港元、香港產品出口至英國貨值1.57億歐元、轉口貨值57.11億歐元。

另有分析則認為，相信因香港是自由港，應會繼續與英國維持良好經貿與投資關係。即使有影響，都將是溫和而短期的。此外英國脫歐對亞洲整個區域的貿易都會有影響，並不只限於香港。