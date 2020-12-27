拜登促特朗普立即簽署紓困法案　警告拒簽會釀嚴重後果

美國總統特朗普（Donald Trump）未肯簽署疫情援助和開支法案，要求國會修改法案把向美國民眾發放的個人補助金提高至每人2,000美元。美國候任總統拜登（Joe Biden）12月26日公開敦促特朗普立即簽署法案，又警告稱「不負責任會有毀滅式後果」，他表示數以百萬計的家庭急需得到援助。

圖為2020年12月23日，美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭從華盛頓特區白宮出發前往佛羅里達州海湖莊園度假。（Getty Images）

拜登12月26日發表聲明，要求特朗普立即簽署法案，「這是聖誕節之後的第2天，由於特朗普總統拒絕簽署經國會兩黨壓倒式多數批准的經濟紓困法案，數以百萬計的家庭不知道他們能否維持生計。」他又稱「這法案非常重要，現在就需要將其簽署成為法律。」

華府有停擺危機

該法案牽涉規模達8,920億美元的紓困措施，包括延長12月26日屆滿的特別失業救濟金計劃，以及另外1.4萬億美元的日常政府開支。如果特朗普一直不簽署，約1,400萬人將自12月26日起無法領取特別失業救濟津貼，政府也將於12月29日起局部停擺。

I simply want to get our great people $2000, rather than the measly $600 that is now in the bill. Also, stop the billions of dollars in “pork”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

法案已經送往海湖莊園等待特朗普作出決定，但特朗普未肯簽署，他多次要求國會修改方案，把法案內向美國民眾發放的個人補助金從600美元提高至2,000美元，惟眾議院內多名共和黨人反對。民主黨籍的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，眾議院將於12月28日就提高個人補助金的決議投票。

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