英國脫歐｜貿易協議達成　英國及歐盟下一步做什麼？

英國與歐盟12月24日宣布達成英國脫歐後的貿易協議，長達1,246頁的協議文件已公開。而自2021年1月1日起，英國的脫歐過渡期正式結束。香港01整理最新資訊，讓讀者了解接下來會發生甚麼事，以及英國與歐盟會迎來甚麼變化？

英國脫歐：圖為12月24日，比利時首都布魯塞爾歐盟委員會總部外的歐盟旗幟。（Reuters）

雙方議會通過

協議需要在英國國會及歐洲議會通過，由於距離脫歐過渡期結束只有數天時間，雙方未必能立即決定讓協議全面正式生效，它或會自2021年1月1日臨時地開始執行。

英國會議員會在30日開會投票。德國之聲（DW）25日報道，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）已於25日在會議上向成員國大使簡介協議內容，外交官預料要用2至3天時間來分析。

報道稱，英國首相約翰遜（Boris Johnson）可能會面對執政保守黨中脫歐派成員的反抗，因為他們覺得協議下，英國與歐盟的分開不夠徹底，但反對派工黨已表示會支持協議。

歐洲議會外交委員會主席麥卡利斯特（David McAllister）24日指，歐洲議會可選擇否決協議，但他不相信此事會發生。

歐盟的大使們已開始就那些條款進行評估以及批准的過程。

英國脫歐：圖為12月25日，歐盟首席談判代表巴尼耶在比利時首都布魯塞爾與成員國開會時，手持英歐貿易協議文件。（Reuters）

協議作用

這是雙方各自歷來最大的雙邊協議，涉及貿易額約為6,660億英鎊。它會確保雙方大部分貨品交易可免關稅，及為未來在打擊罪案、能源及數據共享等方面的合作提供平台。

英國及歐盟公民在脫歐過渡期後，不能自由地在兩地生活、工作及學習。英國公民每180天可在神根區（Schengen Area）逗留90天，歐盟公民每次最多可在英國逗留180天。

英國脫歐：圖為12月24日，英國倫敦唐寧街的反脫歐標語牌。（Reuters）

商戶適應需時

在時間急迫的情況下，雙方公民及企業沒有太多時間來準備應付新規定。英媒26日引述智庫歐洲改革中心（Centre for European Reform）高級研究員洛因（Sam Lowe）指，企業在2021年或會面臨「崎嶇難行的重新調整期」，它們或會因缺乏額外寬限期或履行期而受苦。這些寬限期能給它們更多時間為往後出現的變化做準備。

英國脫歐：圖為12月7日，法國及荷蘭的漁船在北海航行。（Reuters）

捕漁權

雙方一直因歐盟漁船於英國水域的捕漁權而有分歧。英媒26日稱，歐盟漁船於英國水域的捕漁權最終會減少25%，過渡期為5年半。

英國脫歐：圖為12月24日，英國首相約翰遜在倫敦出席記者會。（Reuters）

私人資料流通

協議提供最多6個月寬限期，以讓英國及歐盟企業繼續交流私人資料。這安排令歐盟有時間向英國批出資料「保障足夠度」的評估決定（adequacy decision），以承認英國的資料保護標準足夠強壯，令歐盟公民的私人資料可自由流通到英國。英媒26日引述歐盟官員稱，評估決定或在未來數周批出。

長遠影響

英國身為第一個脫離歐盟的國家，它將會進入其他國家未到過的領域。

身為歐盟成員國，英國享有一些益處，英國脫歐，無疑會對英國經濟有負面的影響。不過英國預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility）近期指出，長遠來說，如英國繼續是歐盟成員國，其本地生產總值（GDP）長遠會較脫歐低4%。