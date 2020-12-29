歐盟新冠疫苗接種開始　高危群體優先　大規模接種要等到2021年

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月26日在Twitter發文稱：「今天，我們在困難的一年翻開新一頁。」她說新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗已交付至所有歐盟成員國，接種在12月27日開始。

歐盟人口多達4.5億，疫情嚴重，當地人重過正常生活以及恢復經濟活動一度看似遙遙無期。來到12月27日，落後於英國、瑞士及塞爾維亞等國的歐盟成員國，終於看到疫情有望終結的希望。歐盟的目標是，在2021年底前，區內所有成年人都能取得疫苗。

歐盟已跟不同供應商談判，為區內4.5億人就逾20億支疫苗商談。

從法國的護老院到波蘭的醫院，27日起在院舍內居住或工作的人都陸續接種新冠疫苗。

圖為9月8日歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時歐盟總部的記者會上發言。（AP）

德國生物新技術公司（BioNTech）已將它與美國藥廠輝瑞（Pfizer）聯手研發的疫苗送往歐盟國家，數量為1250萬劑。

以下是部分歐盟國家為本國民眾進行接種的情況：

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德國：

BioNTech所在的德國，是否「近水樓台先得月」？答案是：不完全是。

在德國護老院內居住的長者，在院舍收到首批15萬支疫苗後已開始接種。本周會有更多疫苗運到。

在2021年1月第一周結束之前，會有逾200萬劑疫苗可供德國使用，足夠逾100萬人進行2劑的接種。

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法國：

已開始進行接種，第一位接種疫苗者，是居於巴黎一所醫院內長期照護部的78歲婦人。

法國新冠肺炎疫情：圖為12月27日，塞爾旺一家醫院內，一名長者成為全國第一位注射新冠疫苗的人。醫護人員為此鼓掌。（AP）

意大利：

三名在Rome Spallanzani醫院工作的保健人員已在27日接種。

意大利已獲首批疫苗，往後數天會獲得合計約48萬支疫苗，供國內300個注射中心使用。

該國有在多個小鎮的廣場設立臨時的、以太陽能供電的醫療帳篷，讓民眾前來接受注射。

意大利向不同藥廠購入合計2.025億劑疫苗。

西班牙：

瓜達拉哈拉（Guadalajara）一家住宿院舍的院友以及一名助理護士在27日成為該國第一批接種疫苗的人。瓜達拉哈拉在首都馬德里（Madrid）附近。

該國會在12月26日起，每周收到35萬劑疫苗。

馬德里政府預計在未來3個月收到450萬劑疫苗，能在夏季前為2000萬人接種。

西班牙新冠肺炎疫情：圖為名為Los Olmos的住院宿舍中，一名助理護士在12月27日成為國內第二位接種新冠肺炎疫苗的人。（Reuters）

波蘭：

位於該國首都華沙、名為Central Clinical Hospital的內政部醫院27日為5名職員接種，他們是該國第一批接種疫苗的人。之後國內其他醫院都開始注射計劃。

荷蘭：

首批輝瑞-BioNtech疫苗會在周末送達，但在2021年1月8日才開始對護老院的工作人員、護士及照顧傷健人士的層員施打疫苗。

盧森堡／比利時：

預期在12月28日開始進行接種。

波蘭新冠肺炎疫情：圖為12月27日，醫務輔助人員在華沙內政部醫院進行接種。（AP）

瑞典／丹麥／冰島／挪威

瑞典及挪威都預期會收到1萬支疫苗。挪威會集中為護老院中人士加強防護、丹專預期會有足夠護老院內4萬人注射的針劑。冰島會在新年收到1萬劑疫苗。

瑞典在27日收到4000支輝瑞-BioNtech疫苗。

葡萄牙：

年底前會收到約8萬支輝瑞-BioNtech疫苗。

匈牙利：

該國較大部分歐盟國家早1天，即26日開始為醫護人員進行注射。

國營新聞通訊社MTI稱，首批運抵的疫苗會足夠為4875人接種。

奧地利：

奧地利已收到1萬劑疫苗。

保加利亞：

首批疫苗26日運抵該國，數量為9750劑。

克羅地亞：

首位接種疫苗的，是住在該國首都薩格勒布（Zagreb）一個住院宿舍的長者。

全國在27日有約2000人應已接受注射，他們大部分是住院宿舍內的長者，以及一些健康中心的職員。

斯洛文尼亞：

衞生部稱，可能可以在3月起進行大規模接種。部門補充說，26日收到9,750劑輝瑞-BioNtech疫苗，計劃中2020年底前會有16,575劑送達。