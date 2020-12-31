中歐各講述領導人視像會晤談話內容　歐盟重申關注香港情況

12月30日，中國國家主席習近平與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行視像會晤，會後雙方均發布聲明交代與本次會晤有關的內容。習近平談到協定展現了中方推進高水平對外開放的決心和信心。 歐盟表示協定為歐盟帶來前所未有的市場准入水平，又談到領導人在會上重申他們對中國人權狀況的嚴重關切，其中包括香港事態發展。

習近平：達成高水平投資協定

中國外交部官網12月30日指，習近平在會晤中指出，2020年對世界和中歐雙方來說都是十分特殊的一年，中歐雙方如期實現年內完成中歐投資協定（CAI，以下簡稱「協定」）談判的預期目標，達成了一份平衡、高水平、互利共贏的投資協定，展現了中方推進高水平對外開放的決心和信心，將為中歐相互投資提供更大的市場准入、更高水平的營商環境、更有力的制度保障、更光明的合作前景，也將有力拉動後疫情時期世界經濟復蘇，增強國際社會對經濟全球化和自由貿易的信心，為構建開放型世界經濟做出中歐兩大市場的重要貢獻。

習近平強調，中國致力於構建新發展格局，將為歐洲和世界提供更多市場機遇、創造更大合作空間。希望歐方堅持自由貿易和多邊主義，為中國投資者提供開放、公平、非歧視的營商環境。此外雙方應在五個方面深化合作，分別為協調抗疫行動、共促經濟復蘇、對接發展戰略、加快綠色發展、用好中歐環境與氣候高層對話機制以及推動多邊合作。

歐盟：前所未有市場准入水平

另據歐洲理事會（European Council）官網指，歐方認為協定具有重要的經濟意義，有助於雙方在基於價值觀與可持續發展原則的情況下平衡雙方之間的貿易與投資關係，為歐盟帶來了前所未有的市場准入水平，為歐洲企業提供了更多確定性與可預測性。協定還明確規定中方停止對技術進行強制轉讓等行為，這將顯著改善營商環境，使歐洲企業受益。

聲明指出，歐盟領導人在會晤中還對中方提出了諸多期待，包括期待中方參與由世界貿易組織（WTO）發起的與行業補貼有關的談判、期待中方改善歐洲貿易商在農產品以及數字領域的市場准入情況、期待中方解決以鋼鐵為代表的傳統產業以及高科技產業中存在產能過剩問題、期待與中方在氣候以及抗疫等問題上合作以及期待中方通過二十國集團（G20）與巴黎俱樂部等多邊框架參加與債務減免有關的工作等。

重申關切香港事態發展

此外歐盟領導人還重申了他們對中國人權狀況的嚴重關切，其中包括與香港有關的事態發展。

歐盟未來將按照法定程序批准協定並與中方達成協定，預計2022年歐盟將評估歐中關係，屆時內容上將不限於協定所覆蓋的方面。