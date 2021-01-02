全球航班數目在2020年因疫情大減　空難死亡人數卻比2019年多

全球在2020年遭到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐，導致航空交通大減，不過荷蘭航空事務諮詢公司To70在1月1日指出，在2020年死於大型商用飛機的遇難者人數卻比2019年為多。

To70指出，疫情令2020年航班整體數量急劇減少，在這段期間客機墜毀意外的數量亦有所下降。公司提到，雖然全球大型商業客機墜毀的數量在2020年減少逾50%，但在事件中死亡的人數升至299人。

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平均而言，在2020年間，每100萬次的大型商業客機航程中，發生0.27次致命意外，換言之，每370萬次航程中就會發生1次致命墜機事件。這比例比2019年每100萬次航程中出現0.18次致命意外為高。

To70稱，2020年有40宗涉及大型商業客機的意外，其中5宗是致命意外，包括烏克蘭國際航空一客機在1月被伊朗擊落，以及巴基斯坦航空客機5月降落失事的事件，這些意外造成299人死亡。而2019年則發生86宗意外，其中致命的有8宗，導致為257人身亡。

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